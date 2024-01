Al via i corsi per Caregiver familiari nell’ambito del Progetto Fare x Care

Dalla Legge Regionale n. 23 del 30 novembre 2022 “Caregiver familiare” è nato il progetto FARE X CARE – FAmiglie e REti per i CAREgiver familiari, cofinanziato da Regione Lombardia e attuato e promosso da Ascolom aps – Associazione della Cooperazione Lombarda, promuovendo la cooperazione tra gli enti del Terzo settore e i territori. A Cinisello Balsamo, il progetto prevede, a partire dal 19 febbraio, un corso gratuito dal titolo “Caregiver delle persone con disabilità – corso per familiari e caregiver professionali”, un’’iniziativa sul territorio che rientra nelle attività del Tavolo Politiche familiari.

Lo scopo è quello di illustrare le principali tematiche su aspetti previdenziali, clinici e assistenziali, in ambito disabilità. Gli incontri mirano inoltre a fornire spunti di riflessione e approfondire tematiche di prevenzione e promozione della cura della persona. Non solo: gli interventi educativi e formativi contribuiranno a migliorare le singole conoscenze rendendo i destinatari più capaci di compiere scelte e adottare comportamenti che migliorano lo stato di salute della persona con disabilità o la tutelano.

Il corso si svolgerà due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in orario serale, dalle ore 18 alle ore 20, in modalità mista: on line o in presenza presso la sede Anffas NordMilano. A completamento, poi, tre incontri, più pratici in presenza.

“Tornano i corsi per caregiver sul territorio di Cinisello Balsamo. La precedente edizione ha riscosso notevole successo, testimonianza di come nel nostro Comune il tema dell’assistenza sia particolarmente sentito e una realtà per molti cittadini. Grazie a Regione Lombardia le lezioni sono gratuite e l’organizzazione in orario serale agevola tutti coloro che lavorano. Ancora una volta la rete del Terzo settore di Cinisello Balsamo si dimostra attiva e attenta alle esigenze che emergono”. Ha detto l’assessore al Welfare e Centralità della persona, Terzo settore Riccardo Visentin.

Comune di Cinisello Balsamo