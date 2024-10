Sindrome di Down, dall’ISS la mappa dei centri di assistenza

Sono già 53 i centri di assistenza clinica per le persone con Sindrome di Down che hanno aderito al censimento lanciato dall’Iss nell’ambito del Progetto Sindrome di Down. La mappatura, che è ancora in corso, sarà presentata per la prima volta domani a Napoli, al Convegno Nazionale ‘Sindrome di Down dalla Ricerca alla Terapia’.

Al link https://mappacentrisindromedidown.iss.it/ è possibile trovare il centro più vicino tra quelli censiti con alcuni dettagli sulle caratteristiche e i contatti.

In base allo stato attuale del censimento risulta che i pazienti seguiti nei centri clinici pediatrici sono circa 4427 mentre gli adulti 2138, per un totale di 6565. Dei centri censiti 45 sono pediatrici e 31 sono geriatrici, i centri pediatrici che hanno più di 100 pazienti sono 14, i centri geriatrici che hanno più di 100 pazienti sono 9.

Sono 24 i centri censiti in Italia che fanno assistenza sia geriatrica che pediatrica. I centri pubblicati sul sito sono quelli che hanno inviato tutta la documentazione richiesta.

L’iniziativa, coordinata dalla ricercatrice Iss Tiziana Grassi, è aperta a tutti i centri, per chi non avesse ancora aderito e volesse farlo può scrivere a ProgettoSindromeDown@iss.it.

Per saperne di più https://www.iss.it/en/sindrome-di-down.

Istituto Superiore di Sanità