Cinisello Balsamo “Città cardioprotetta”

29 febbraio 2024 – Corsi di rianimazione cardiopolmonare di base e installazione di defibrillatori sono i punti principali dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Consorzio Sociale Soc. Coop. “Il Sole”. Oggi, la firma in Comune dell’accordo di collaborazione, con la presidente del Consorzio Gianfranca Duca, con il quale Cinisello Balsamo diventa “Città Cardioprotetta”, una denominazione in linea con la volontà di questa Amministrazione di salvaguardare il diritto alla salute dei suoi cittadini.

I contenuti principali sono la donazione da parte del Consorzio Il Sole di 10 apparecchi DAE (defibrillatori) che andranno a potenziarne la presenza sul territorio contribuendo così alla realizzazione del bene comune e al miglioramento della qualità della vita della comunità; l’organizzazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare di base, per tutti i cittadini, con la collaborazione preziosa della Protezione Civile e della Croce Rossa. Infine, percorsi di formazione per i referenti territoriali a cura del Direttore Sanitario dei Poliambulatori.

“Grazie al Consorzio Il Sole per questo accordo che arricchisce la nostra città. Cinisello Balsamo si conferma attenta alla salute e al benessere dei suoi cittadini, e ora anche Città cardioprotetta” – ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi che aggiunge: “Il Terzo settore si conferma una risorsa preziosa, attiva e foriera di iniziative, per il nostro territorio, che può supportarci e sostenerci nella nostra mission di tutori del bene della comunità”.

La morte cardiaca improvvisa è purtroppo una delle maggiori cause di mortalità sia tra i giovani che tra gli adulti, e ogni anno si verificano 60 mila casi. Eppure chi è colpito da un evento cardiaco, se soccorso tempestivamente ed in maniera adeguata, ha buona probabilità di ripresa. Qui diventa importante insegnare al maggior numero possibile di cittadini le manovre di rianimazione cardiopolmonare elementari e avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori e di cittadini in grado di saperli utilizzare. L’accordo con Il Consorzio il Sole va proprio in questa direzione.

Gli uffici competenti stanno ora procedendo all’individuazione dei punti di installazione più idonei per i defibrillatori che verranno anche opportunamente segnalati.

Comune di Cinisello Balsamo