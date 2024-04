Cittadini ambasciatori del benessere

23 aprile 2024 – L’Azienda Multiservizi Farmacie promuove un nuovo progetto che mira far crescere la cultura della prevenzione in città premiando quei cittadini che, assumendosi l’impegno di ridurre i fattori di rischio, si scopriranno parte attiva del miglioramento della propria salute e saranno i nuovi ambasciatori del benessere e della prevenzione nella nostra Comunità.

Mangiare correttamente, praticare regolare attività fisica, ridurre ed eliminare i fattori di rischio controllabili come il fumo, l’abuso di alcool e un sonno regolare, sono alcuni aspetti dello stile vita che contribuiscono a sentirsi bene ed “essere in salute”.

Come iniziare a fare prevenzione?

Si inizia in farmacia con l’autoanalisi, l’esercizio fisico, la corretta alimentazione, il controllo del peso, la moderata esposizione al sole e con le corrette protezioni, ma anche con il benessere mentale che contribuisce a proteggere la nostra salute.

Questi sono solo alcuni esempi. Il percorso di prevenzione continua poi con i necessari controlli periodici, visite ed esami indicati in base all’età e familiarità per alcune patologie, come indicato anche dai programmi di screening nazionali.

Nel concreto sono state organizzate 8 camminate, dal percorso di 5 km massimo tra andata e ritorno, tutti i martedì, a partire dal 7 maggio fino al 25 giugno, L’appuntamento è per le ore 17 in via Verga 113. L’iniziativa si concluderà con una giornata al Parco Nord. Durante gli incontri, ci saranno anche 8 professionisti della salute come nutrizionisti, farmacisti, personal trainer, etc; che daranno un consiglio e una dimostrazione concreta su come acquisire uno stile di vita sano.

Comune di Cinisello Balsamo