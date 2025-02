Il prossimo 15 febbraio aprirà le porte la nuova Residenza AIL, dedicata ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. Situata a Vimodrone, si trova vicino ai principali Dipartimenti di Ematologia di Milano e va ad aggiungersi alle 14 Case Alloggio AIL già a disposizione dei malati di tumore del sangue in seno al progetto “AIL Accoglie. Una Casa per chi è in cura”, incrementando le potenzialità di accoglienza offerte da AIL Milano Monza Brianza.

Il prossimo 15 febbraio, la nuova Residenza AIL aprirà le porte a tutti coloro che avranno la necessità di trovare ospitalità in un luogo dedicato ai malati con tumore del sangue e alle loro famiglie. La Residenza AIL si trova a Vimodrone (via XI Febbraio, 20), all’interno di una corte parrocchiale, in prossimità di alcuni tra i principali dipartimenti di Ematologia del territorio, e si inserisce in una comunità vivace e solidale, offrendo un ambiente protetto e accogliente, dove ogni ospite potrà sentirsi a casa.

Un progetto pensato per rispondere a esigenze specifiche

AIL ha una lunga storia di accoglienza rivolta ai pazienti oncoematologici che vengono da fuori Regione e che, a causa della malattia e del trasferimento per le cure, si trovano in situazioni di disagio, anche economico.

Negli ultimi trent’anni sono state messe a disposizione dei malati, a titolo gratuito, 14 Case AIL distribuite in sei zone diverse della nostra città. La nuova Residenza AIL, con 6 alloggi autonomi, consentirà di incrementare questo servizio così importante, passando da 14 a 20 alloggi.

Questo progetto rappresenta una risposta concreta al crescente bisogno di supporto abitativo per coloro che affrontano le difficoltà legate al pendolarismo sanitario, aumentando del 30% la capacità di accoglienza da parte dell’Associazione.

La Residenza AIL è stata progettata con cura per ospitare degenze prolungate legate a chi deve effettuare complessi iter terapeutici, sottoporsi al trapianto di midollo osseo e alle terapie

CAR–T. La struttura si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati e comprende sei appartamenti indipendenti che offrono un totale di 16 posti letto. È dotata di una sala polifunzionale e di ampi spazi comuni dove gli ospiti possono interagire e trascorrere il tempo in ambienti dedicati, confortevoli e pensati per il benessere di tutti. Anche il cortile antistante è stato pensato per poter condividere momenti di socialità all’aria aperta.

Una struttura sostenibile e all’avanguardia

La Residenza AIL è in classe energetica A4, dotata di un elevato isolamento termico e di un impianto di riscaldamento ad alta efficienza. Inoltre, l’utilizzo di fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, consentirà alla struttura di coprire il 60% del proprio fabbisogno energetico, rendendola una residenza sostenibile e all’avanguardia.

Un incremento significativo della rete di accoglienza

Con la nuova Residenza, AIL Milano Monza Brianza può contare su 20 appartamenti, 73 posti letto e garantire oltre 20.000 pernottamenti all’anno, rispondendo concretamente al crescente bisogno di supporto abitativo per coloro che sono costretti al pendolarismo sanitario e incrementando del 30% la propria capacità di accoglienza.

I servizi di ail milano monza brianza per i pazienti ematologici e i caregiver

La Residenza AIL è facilmente raggiungibile e ai pazienti sarà garantito un servizio di accompagnamento gratuito alle terapie in day hospital presso tutti i Dipartimenti di Ematologia del territorio, con sicurezza e puntualità. Un supporto fondamentale per i malati che necessitano di continui spostamenti per le cure.

Inoltre, gli ospiti della Residenza AIL e i loro caregiver potranno accedere al servizio di sostegno psicologico, anch’esso gratuito.