Un nuovo satellite all’avanguardia si prepara ad accrescere la costellazione di Osservazione della Terra COSMO-SkyMed di seconda generazione, programma promosso dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

È stato lanciato con successo, alle ore 18:09 PT (ore 03:09 italiane del 3 gennaio) il satellite COSMO-SkyMed CSG-FM3 dalla Vandenberg Space Force Base, in California, a bordo di un vettore Falcon 9 di SpaceX. Il lancio segna un importante traguardo per la filiera spaziale nazionale, consolidando il ruolo dell’Italia come Paese leader nell’Osservazione della Terra.

Il programma COSMO-SkyMed si conferma come l’unico sistema duale, civile-militare, al mondo capace di prestazioni così elevate, frutto della collaborazione tra istituzioni e industria nazionale.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha dichiarato:

«COSMO-SkyMed rappresenta una testimonianza concreta dell’eccellenza tecnologica italiana e della capacità del nostro Paese di mettere a frutto competenze, visione e investimenti di lungo periodo. La costellazione continua a evolvere, offrendo un contributo fondamentale per la conoscenza e il monitoraggio del nostro pianeta, a supporto della sicurezza, della sostenibilità e della gestione delle emergenze. Il lancio di oggi evidenzia ulteriormente la solidità di un programma che nasce da una collaborazione virtuosa tra istituzioni e industria nazionale, un vero gioco di squadra che ha reso l’Italia un punto di riferimento internazionale nell’Osservazione della Terra. COSMO-SkyMed di seconda generazione si conferma un asset strategico per il Paese, capace di generare valore per la ricerca scientifica, per le politiche pubbliche e per numerosi settori economici, contribuendo in modo concreto al benessere della collettività».

CSG-FM3 non solo garantisce la continuità delle osservazioni radar tra la vecchia e la nuova generazione di satelliti, ma introduce capacità avanzate di monitoraggio grazie a innovazioni tecnologiche che aumentano precisione, flessibilità ed efficienza.

Il satellite è dotato di una antenna radar di nuova generazione, alleggerita con componenti realizzati in stampa 3D, capace di orientarsi dinamicamente per acquisire aree diverse con maggiore rapidità e dettaglio, superando i limiti delle modalità SAR convenzionali. A bordo è presente anche il Laser Retroreflector Array (CORA-S) sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che consentirà di determinarne la posizione in orbita con accuratezza millimetrica.

Le caratteristiche dei nuovi dati acquisiti da CSG-FM3 miglioreranno il portafoglio del sistema CSG in termini di prestazioni, dimensioni, flessibilità e informazioni disponibili. Grazie a queste innovazioni, il nuovo satellite potenzia la capacità nazionale di Osservazione della Terra, offrendo immagini radar ancora più versatili a supporto di ricerca scientifica, sicurezza, difesa e gestione delle emergenze.

La costellazione SAR COSMO-SkyMed

Il programma COSMO-SkyMed, basato su una costellazione di satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) che operano in banda X, è considerato uno dei programmi più innovativi nel campo dell’Osservazione della Terra, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa.

La missione COSMO-SkyMed, concepita ad uso duale con applicazioni civili e militari, è progettata per monitorare ambiente, clima e territorio terrestre, marino e costiero con la massima precisione, fornendo dati fondamentali per la sicurezza, la gestione delle emergenze e la tutela dell’ambiente, in ogni condizione meteorologica, di giorno e di notte.

Grazie alle capacità di acquisizione dei satelliti CSG è possibile eseguire analisi di stabilità o rilevamenti accurati dei cambiamenti, spaziando da applicazioni urbanistiche, minerarie, marittime e petrolifere fino a applicazioni in ambito forestali e molte altre.

La costellazione COSMO-SkyMed comprende oggi 4 satelliti pienamente operativi: due di prima generazione (CSK) e due di seconda generazione (CSG), ai quali si aggiungerà presto il terzo satellite di seconda generazione CSG-FM3. Sinora, grazie alle acquisizioni dell’intera costellazione, è stato realizzato un catalogo di 4.300.000 immagini.

Il sistema è realizzato grazie alla collaborazione della filiera industriale nazionale:

Thales Alenia Space ha realizzato i satelliti ed è responsabile della missione, del sistema e del segmento spaziale

ha realizzato i satelliti ed è responsabile della missione, del sistema e del segmento spaziale Telespazio ha realizzato il segmento di terra, gestisce le operazioni ed il centro di controllo;

ha realizzato il segmento di terra, gestisce le operazioni ed il centro di controllo; e-GEOS è il distributore esclusivo per la commercializzazione dei dati COSMO-SkyMed;

è il distributore esclusivo per la commercializzazione dei dati COSMO-SkyMed; Leonardo fornisce tecnologie e sistemi di bordo ad alta precisione.

Con la seconda generazione di COSMO-SkyMed, ASI e Ministero della Difesa rafforzano la leadership italiana nell’osservazione radar della Terra a livello internazionale e offrono strumenti fondamentali per affrontare sfide globali legate ad ambiente e sicurezza. Il sistema CSG conferma l’eccellenza dell’industria spaziale nazionale e la sua capacità di integrare tecnologia all’avanguardia, innovazione e visione strategica.

