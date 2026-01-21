Milano, 21 gennaio 2026 – Si è svolto oggi al Politecnico di Milano Winter Sports Tech, l’evento dedicato alle tecnologie e alle ricerche applicate agli sport invernali nel percorso verso Milano Cortina 2026.

Nel corso dell’iniziativa è stata presentata una panoramica delle tecnologie sviluppate nei laboratori del Politecnico di Milano per lo sport, con metodi, attrezzature, nuovi dispositivi e prove sul campo, inclusa la verifica di come i sensori indossabili possano seguire l’atleta durante la performance.

«Oggi al Politecnico abbiamo avuto veramente una panoramica di quelle che sono le nostre tecnologie per gli sport. Dai laboratori di ricerca sono usciti metodi, attrezzature, nuovi dispositivi. Abbiamo avuto anche delle prove sul campo andando a verificare come i sensori indossabili possono veramente seguire l’atleta durante la performance. Ma non dobbiamo pensare che questi strumenti siano adatti solo ai top atleti, perché in realtà queste tecnologie, col tempo, arriveranno anche per il cittadino, migliorando la qualità della vita e della salute dei cittadini stessi», ha dichiarato Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice del Politecnico di Milano alle attività sportive.

Per maggiori informazioni sui progetti e sulle ricerche presentate, è possibile rispondere a questa mail: il servizio Media Relations del Politecnico di Milano metterà in contatto con i referenti dei singoli progetti.