Giovedì 19 ottobre 2023, ore 14.30-17:30. Sala Biancamano – via Olona 6/bis

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Milano. Ingresso libero su prenotazione

Giovedì 19 ottobre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, nella sala del transatlantico Biancamano, si terrà l’evento “La scienza si racconta”, organizzato dal MaCSIS – Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile – dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Museo, l’agenzia di comunicazione Zadig e le testate scientifiche on-line Scienza in rete e Colpo di scienza.

Sarà un viaggio attraverso varie tematiche di attualità – dal cambiamento climatico alla salute, dalle smart cities alla fisica e alle esplorazioni artiche – ma con un comune obiettivo: rimettere la scienza e le infinite declinazioni del suo racconto al centro del dibattito pubblico.

L’incontro, a ingresso libero previa iscrizione, vedrà cinque figure di primo piano nel campo della informazione e divulgazione scientifica: Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo, Roberta Villa, medico e giornalista di salute, Serena Giacomin, fisica climatologa e Presidente di Italian Climate Network, Maurizio Melis, giornalista e conduttore della trasmissione Smart City di Radio24, Paola Catapano, responsabile produzione contenuti editoriali del CERN.

La scienza non è mai stata così ascoltata, ma anche così contestata. Forse le due cose vanno di pari passo: più acquista importanza, culturale e politica, più genera reazioni, teorie del complotto, risentite negazioni dell’evidenza. Lo si è visto con i vaccini, con il cambiamento climatico e in altri ambiti. Ma nonostante le difficoltà e le incomprensioni, la scienza diventa sempre più centrale e importante per le nostre vite. E il racconto di questa straordinaria avventura intellettuale si fa sempre più necessario.

Iscrizione gratuita su Eventbrite

Programma

14:30 – 14:45 Accoglienza e presentazione del convegno

con Luca Carra, giornalista scientifico e Direttore Scienzainrete, e gli studenti del Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile (MaCSIS) dell’Università di Milano-Bicocca

14:45 – 15:00 Informare sui temi controversi: l’esperienza di “Fatti per Capire”

con Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

15:00 – 15:30 Vaccini contro la disinformazione

con Roberta Villa, giornalista e divulgatrice scientifica

15:30 – 16:00 Toccare con mano il clima che cambia

con Serena Giacomin, fisica climatologa e Presidente Italian Climate Network

16:00 – 16:15 Break

16:15 – 16:45 Raccontare le Smart cities

con Maurizio Melis, divulgatore scientifico e giornalista Radio24

16:45 – 17:15 Comunicare l’avventura della scienza con la citizen science

con Paola Catapano, responsabile produzione contenuti editoriali CERN e divulgatrice scientifica

17:15 – 17:30 Conclusioni a cura degli organizzatori