Il concorso ‘Il Volo di Pegaso’, che da oltre quindici anni premia opere sulle malattie rare, diventa digitale. Questa edizione infatti sarà dedicata ai giovani, e avrà luogo esclusivamente su Instagram: 29 giorni, da oggi al 19 febbraio, per coniugare creatività e digitale per promuovere la conoscenza delle malattie rare. I partecipanti dovranno caricare i video Reels sul proprio profilo, usando l’hashtag #playrare e taggando @healthhumanitieslab_ISS. La Giuria, coadiuvata dal voto social, sceglierà i migliori Reels.

Il contest

“RARE REELS: Pegaso goes digital!” è promosso dal Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare (www.uniamo.org), Agenzia Italiana per la Gioventù (agenziagioventu.gov.it), All Digital (all-digital.org). I vincitori saranno proclamati e premiati nell’ambito delle celebrazioni per il Rare Disease Day (21 febbraio 2024) presso l’Istituto Superiore di Sanità (Roma) con i seguenti premi:

– 4 giorni al Social Hackathon Umbria 2024 (SHU2024) promosso da EGInA (membro italiano di All Digital), che avrà luogo dal 4 al 7 luglio 2024 a Bevagna (PG);

– 1 giorno da ricercatore all’Istituto Superiore di Sanità;

– 1 esperienza culturale (concerti, spettacoli teatrali, eventi);

– Premio speciale AIG, una sorpresa per valorizzare i giovani, tutta da scoprire in questi 29 giorni

Per saperne di più visita la pagina dedicata.

Ufficio Stampa Istituto Superiore di Sanità