Milano, 10 ottobre 2024 – Compie un anno il portale online Cyber Secure City (cybersecurecity.it), accessibile a tutti e tutte e gratuito, dedicato alla formazione e informazione dei cittadini sui temi della sicurezza informatica, dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie del futuro e delle competenze digitali.

La piattaforma, modello di collaborazione pubblico-privato a beneficio della collettività, ha raggiunto, nel corso del suo primo anno di vita, oltre 55mila utenti, generando oltre 335mila interazioni e 133.125 visualizzazioni. Numeri che sanciscono il successo della piattaforma nata dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Milano Smart City Alliance, iniziativa promossa da Assolombarda insieme a 12 imprese – A2A, Accenture, ATM, Cisco, Coima, Dassault Systèmes, Enel X, Fastweb, IBM, Siemens, Signify, TIM.

La Milano Smart City Alliance, dal 2020, favorisce una stretta collaborazione fra pubblico e privato sui temi dello sviluppo della città intelligente e sostenibile, attraverso la sperimentazione e la realizzazione di iniziative concrete per la città, quali Cyber Secure City.

Il portale si rivolge a cittadini e cittadine (con focus specifici dedicati a studenti e over 65), imprese e istituzioni, interessati a conoscere le potenzialità e i rischi legati all’utilizzo della tecnologia, a proteggersi da rischi e truffe, ad approfondire le nuove tecnologie, ad acquisire nuove competenze e a migliorare le proprie.

“La sicurezza informatica riguarda sempre più un processo diffuso, in cui gli attori non sono più solo i tecnici ma individui e comunità informate, consapevoli, competenti. Milano, grazie a Cyber Secure City, si posiziona all’avanguardia nella lotta contro le minacce informatiche, offrendo ai cittadini gli strumenti necessari per navigare in un mondo digitale sempre più complesso. La piattaforma rappresenta la messa a terra di un processo di collaborazione, visione e condivisione tra il pubblico e il privato, tra le imprese e le istituzioni – ha dichiarato Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda e presidente della Milano Smart City Alliance –. Ci fa piacere, in questa logica, accogliere nuove istituzioni e nuove imprese che hanno deciso di contribuire alla nostra visione, attraverso lo scambio di competenze, una maggiore e più diffusa sensibilizzazione sui cyber-rischi, l’utilizzo più consapevole degli strumenti digitali”.

Oltre alle imprese della Milano Smart City Alliance quest’anno hanno aderito all’iniziativa anche Sky Italia e City Vision: “A un anno di distanza dalla sua nascita – continua Gioia Ghezzi – Cyber Secure City si ritrova più maturo, e sempre più forte nel rappresentare il punto di contatto privilegiato per confrontarsi, tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, sui temi che ci aiutano a proiettare nel futuro la nostra città, sempre più smart, connessa, aperta”.

“Il portale di Cyber Secure City è nato a ottobre 2023, il mese europeo della sicurezza informatica – ha affermato la coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone – dalla collaborazione di istituzioni e aziende che sentono la responsabilità di promuovere conoscenze e competenze nell’uso delle tecnologie. È importante, a un anno di distanza, raccogliere la risposta positiva della città, sempre pronta ad accogliere l’innovazione e il cambiamento. Oltre il 90% degli attacchi informatici è legato a errori umani, il problema della sicurezza online è culturale più che tecnico. La resilienza al cybercrime è possibile solo grazie a cittadini digitali preparati e consapevoli. Milano, hub globale di tecnologia, vuole offrire a tutti gli strumenti per diventarlo”.

I due appuntamenti alla Milano Digital Week

Durante la Milano Digital Week, l’evento annuale che promuove la cultura digitale e l’innovazione tecnologica, Cyber Secure City sarà celebrato in due incontri.

Nel primo, a Palazzo Giureconsulti, domani 11 ottobre dalle ore 14:30, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore guideranno la presentazione della piattaforma, mostrando i risultati raggiunti e le possibilità di collaborazione per le pubbliche amministrazioni e le imprese (“Cyber Secure City. Un progetto tra Istituzioni e imprese al servizio dei cittadini”).

Il secondo, sempre domani 11 ottobre dalle ore 17, sarà un vero e proprio workshop interattivo rivolto ai cittadini con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e consigli utili per navigare in rete in sicurezza. I partecipanti impareranno a riconoscere le principali minacce informatiche, prevenire i rischi più comuni e adottare buone pratiche per proteggere i propri dati personali e la privacy online (“Cyber Secure City: impara a proteggerti da rischi e truffe digitali”).

