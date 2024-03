Oggi è un giorno di frustrazione per migliaia di utenti di Instagram e Facebook, poiché su entrambe le piattaforme social stanno riscontrando problemi significativi di accesso e utilizzo.

Dalle 16:00, il sito Downdetector, specializzato nel monitorare i disservizi delle principali piattaforme social, ha iniziato a registrare un aumento considerevole di segnalazioni relative a Facebook e Instagram. Ma non è finita qui: secondo quanto riportato da Netblocks, anche Messenger, l’app di messaggistica di Facebook, ha subito interruzioni del servizio in diversi Paesi, lasciando molti utenti alle prese con inconvenienti imprevisti.

Gli utenti di Instagram hanno riportato diverse difficoltà, tra cui la lentezza nel caricamento del feed e delle storie, nonché l’impossibilità di pubblicare nuovi contenuti. Nel frattempo, gli utenti di Facebook hanno segnalato problemi più gravi, inclusa l’impossibilità di accedere ai propri account e la disconnessione automatica per coloro che erano già connessi.

La causa di questo disservizio massiccio non è ancora chiara, lasciando gli utenti in uno stato di incertezza e frustrazione. Quello che è certo è che si tratta di un problema su scala globale, coinvolgendo utenti in diverse parti del mondo. L’hashtag #instagramdown ha rapidamente guadagnato popolarità su Twitter, con utenti di tutto il mondo condividendo le proprie esperienze e frustrazioni.

Al momento, l’unica cosa che gli utenti possono fare è attendere che Meta, l’azienda madre di Facebook e Instagram, risolva il problema. Non ci sono soluzioni immediate a disposizione degli utenti, e la situazione sembra richiedere un intervento tecnico da parte degli esperti dietro a queste piattaforme.

In un’era in cui la comunicazione e la condivisione online sono diventate parte integrante della vita quotidiana, i disservizi su piattaforme così ampiamente utilizzate possono avere un impatto significativo sulla routine e sulla connettività delle persone. Resta da vedere quanto velocemente Meta sarà in grado di risolvere questi problemi e ripristinare l’accesso senza intoppi a Facebook, Instagram e Messenger per milioni di utenti in tutto il mondo.