Microsoft lancia in Italia una Community Challenge per sostenere tutte le organizzazioni no-profit regolarmente registrate che vogliono espandere o avviare progetti comunitari a elevato impatto sociale.

In particolare, il Microsoft Lombardia Community Challenge, gestito dall’azienda no-profit ChangeX, ha come obiettivo quello di promuovere la sostenibilità sociale e ambientale attraverso lo sviluppo di competenze digitali, salute e benessere, coesione sociale e inclusione, sostegno alle diversità e giustizia sociale. I finanziamenti ai progetti saranno disponibili per le organizzazioni no-profit che operano nelle zone di Milano Est, Milano Ovest, Milano Sud e Nord Pavese.

Questa è la prima Community Challenge che Microsoft lancia nella propria Cloud Region italiana. Le organizzazioni no-profit ammesse alla selezione potranno scegliere tra un portafoglio di 7 idee, già testate, che hanno già evidenziato un impatto positivo in altre comunità in tutto il mondo, o fare domanda di finanziamento presentando un nuovo progetto.

Le organizzazioni che presenteranno le domande avranno 30 giorni di tempo per creare un team di progetto e un piano di azione. Una volta completate queste fasi saranno considerate idonee a ricevere un finanziamento iniziale. I finanziamenti verranno erogati da ChangeX alle organizzazioni selezionate in base all’ordine di presentazione delle domande, che saranno valutate in base a criteri quali fattibilità, impatto e ambito. Le organizzazioni possono ricevere fino a 15.000 euro per progetto e i finanziamenti saranno assegnati da ChangeX ai candidati qualificati in base all’ordine di arrivo. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 17 giugno 2024.

Tra le idee incluse già nel portafoglio includono:

Community Fridge (Frigoriferi comunitari), una soluzione in grado di rispondere a problemi quali lo spreco di cibo e l’insicurezza alimentare

(Frigoriferi comunitari), una soluzione in grado di rispondere a problemi quali lo spreco di cibo e l’insicurezza alimentare Monitoraggio fiumi , che coinvolge i cittadini nella protezione e nello studio delle risorse di acqua dolce locali

, che coinvolge i cittadini nella protezione e nello studio delle risorse di acqua dolce locali CoderDojo , un progetto che ha l’obiettivo di insegnare alle nuove generazioni a scrivere codici, in modo che siano più pronte ad affrontare il mondo moderno.

, un progetto che ha l’obiettivo di insegnare alle nuove generazioni a scrivere codici, in modo che siano più pronte ad affrontare il mondo moderno. Intelligenza emotiva per Docenti è un’altra interessante idea presente nel portafoglio e ha lo scopo di fornire a educatori e insegnanti metodologie, strumenti e risorse incentrati sull’intelligenza emotiva che possono migliorare i loro risultati, le loro relazioni e il loro benessere sia nella sfera personale che in quella lavorativa.

Grazie a questa Community Challenge, Microsoft si impegna a sostenere le comunità locali come parte della sua visione più ampia di avere un impatto positivo e duraturo nelle regioni in cui si trovano i suoi datacenter.

“Siamo entusiasti di lanciare la Community Challenge in Lombardia e di ribadire il nostro impegno nel sostenere le comunità locali”, afferma Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Grazie a questa iniziativa, le organizzazioni no-profit locali potranno espandere i loro progetti, o avviarne di nuovi, e contribuire al benessere e alla sostenibilità delle comunità in cui operano”.