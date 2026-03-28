Presentato il nuovo logo della Federazione Italiana Canoa Kayak

La Federazione Italiana Canoa Kayak entra in una nuova era, rinnovando la propria identità affinché sia più autorevole, riconoscibile e moderna.

Venerdì 27 marzo è stato presentato al Salone d’Onore del CONI il processo di rebranding che ha portato alla creazione del nuovo logo della Federazione, accompagnato da un’identità visiva completamente rinnovata. Un risultato finale frutto di un dialogo costante con il CONI e della collaborazione con un partner creativo d’eccellenza come The Branding Letters.

Sul palco, a inaugurare questa nuova stagione, il Presidente della FICK, Antonio Rossi, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, precedentemente alla guida della Federcanoa dal 2005 al 2025 e il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis.

Il cambiamento più importante riguarda il soggetto. Il protagonista del nuovo logo è l’elemento che unisce tutte le discipline federali: la pagaia. La scelta di mettere al centro il simbolo che unisce l’intero movimento segue la strada già tracciata dalle federazioni internazionali.

Anche senza mostrare l’atleta, però, il nuovo logo comunica movimento ed energia. Le linee fluide richiamano l’acqua, le scie e la velocità, mentre la pala della pagaia crea una spinta visiva verso destra che suggerisce progressione, slancio e performance.

Quanto presentato è frutto di un percorso iniziato da tempo. Per questo, sul palco è avvenuto un simbolico “passaggio del testimone” tra il Presidente Buonfiglio e il Presidente Rossi, impreziosito dalla consegna, da parte del Segretario Generale della FICK, Pamela Venditti, di un simbolico omaggio ai Presidenti di CONI e CIP.

L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per presentare la nuova stagione della Federazione Italiana Canoa Kayak. Dopo un 2025 nel segno dei Campionati Mondiali di canoa velocità all’Idroscalo di Milano, sono tre i grandi appuntamenti che vedranno l’Italia protagonista nel calendario internazionale del nuovo anno.

Dal 25 al 28 giugno, Mezzana ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di canoa discesa; Ivrea, una vera e propria eccellenza della canoa in acque mosse, sarà teatro dei Campionati Europei di canoa slalom e kayak cross dal 24 al 26 settembre; infine, dal 14 al 18 ottobre, i Campionati Mondiali di stand up paddle (SUP) illumineranno le acque di Sabaudia.

Antonio Rossi, Presidente FICK:

“Oggi è un giorno importante per la nostra Federazione, un passaggio epocale che ci porta verso il futuro, perché un logo non è solo uno stemma sulla maglia ma è il nostro simbolo, la nostra identità, è ciò che ci rappresenta e ci unisce.

Questo logo è un’evoluzione di noi stessi, un simbolo che ci accompagnerà verso il futuro ma senza dimenticare le nostre radici, il nostro passato e la nostra storia. Voltiamo pagina ma il libro è lo stesso, è quello che racconta di noi, del nostro sport, dei nostri successi. Solo così, con le solide basi della nostra storia, possiamo affrontare le nuove sfide del futuro, perché dobbiamo sempre guardare avanti con nuove ambizioni e nuove speranze.

Negli anni il nostro sport si è evoluto, si è arricchito di nuove discipline, di nuove attività e questo è un elemento di cui dobbiamo tener conto. Il nostro nome non cambia, ma come fatto anche dalle federazioni internazionali di riferimento, è nostro dovere concedere pari dignità ed attenzione a tutte le discipline che compongono il nostro mondo e la nostra Federazione, ecco perché abbiamo inserito il payoff “sport della pagaia”, ecco perché il simbolo della “pagaia” che rappresenta l’essenza di tutto il movimento.

Sono certo che i nostri atleti, tecnici e dirigenti porteranno con orgoglio questo nuovo logo, rendendolo grande e riconoscibile con la forza dei loro risultati. Tutti noi possiamo scrivere, da oggi, la storia di questo nuovo simbolo”.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio

“Per me è un momento particolare, perché ho avuto tanto dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. Questo logo rappresenta ciò che una Federazione deve fare: dare pari dignità a tutte le discipline, dare attenzione alle società, far emergere il merito ed essere protagonisti di quei valori che tutti i giorni pretendiamo dagli atleti.

Come dirigenti abbiamo una grande responsabilità, quella di gestire il patrimonio più importante: le persone. Si diventa protagonisti vincendo le medaglie, aumentando i tesserati e organizzando i grandi eventi. Quando riesci a far questo, diventi sempre più protagonista“.

Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis

“Ci tenevo tantissimo a essere qui, perché la Federazione Italiana Canoa Kayak ha fatto un grandissimo lavoro con la paracanoa. Quello paralimpico è un mondo che è in continua evoluzione, tanti anni fa non avremmo potuto fare quello che stiamo facendo.

Complimenti al presidente Antonio Rossi, vederlo così appassionato alla paracanoa è qualcosa di fantastico. Questa è la cultura che vorrei che i nostri colleghi potessero portare avanti“.