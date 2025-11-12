Valencia ospita la gara conclusiva del 2025 per il Ducati Lenovo Team

Ultimo atto di un anno da incorniciare per il Ducati Lenovo Team con il triple crown. A Valencia si torna a correre a un anno dall’alluvione che ha colpito la zona, chiudendo così la stagione 2025 della MotoGP.

Tempo di bilanci e primi test alle porte Circuit Ricardo Tormo, tracciato che ha visto trionfare Ducati per ben 5 volte. Prima vittoria, leggendaria, nel 2006 con Troy Bayliss, dominatore assoluto e Loris Capirossi secondo. Una giornata che rimarrà per sempre negli annali del Motociclismo e nella storia di Borgo Panigale. Poi Casey Stoner nel 2008, Andrea Dovizioso nel 2018 e Francesco Bagnaia, che proprio a Valencia ha festeggiato entrambe le vittorie iridate, nel 2021 e 2023.

Primo punto mondiale in Portogallo per Nicolò Bulega che sarà in pista correrà anche questa settimana in sella alla Desmosedici GP prima di prendere parte alla giornata di test. Continuerà a lavorare per prendere le misure e la giusta confidenza con la nuova moto.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 4º (288 punti)

“Si chiude una stagione complicata: abbiamo lavorato moltissimo, fatto molta fatica in alcune gare, meno in altre, ma non siamo riusciti ad essere solidi nei risultati. Continueremo a lavorare, l’obiettivo è tornare competitivi e costanti nelle prestazioni. Sfrutteremo anche in questo senso questo ultimo weekend di gara e poi il test del martedì”.

Nicolò Bulega (#11 Ducati Lenovo Team) – 27º (1 punto)

“Sono contento di tornare subito in pista. Ho avuto qualche giorno per capire meglio e analizzare quanto fatto nel weekend in Portogallo. Sono sicuro che qui a Valencia riusciremo, non dico a fare sicuramente meglio, ma a sentirci più a nostro agio sulla moto e affinare alcuni automatismi. Cercheremo di percorrere quanti più chilometri possibile per acquisire sempre più confidenza alla guida”.

Informazioni Circuito

Paese: Spagna

Nome: Circuit Ricardo Tormo

Giro veloce: Binder (KTM), 01:30.145 – 2023

Record del circuito: Viñales (Aprilia), 01:28.931 – 2023

Velocità massima: Zarco (Ducati), 337 km/h – 2021

Lunghezza del tracciato: 4,01 km

Durata della gara sprint: 13 giri (52.13 km)

Durata della gara: 27 giri (108.14 km)

Curve: 14 (5 a destra, 9 a sinistra)

Risultati 2023

Podio: 1° Bagnaia (Ducati); 2° Zarco (Ducati), 3° Binder (KTM)

Pole Position: Viñales (Aprilia), 01:28.931

Giro più veloce: Binder (KTM), 01:30.145

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 233 (128 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Nicolò Bulega

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 11

GP disputati: 100 (1 x MotoGP, 49 x Moto2, 50 x Moto3)

Primo GP: Portuguese GP (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Valencia 2015 (Moto3)

Vittorie: 0

Podi: 2 (Moto3)

Pole position: 2 (Moto3)

Prima pole: Spanish GP 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: –

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo team) – Campione del Mondo – 1º (545 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 4º (288 punti)

Nicolò Bulega (#11 Ducati Lenovo Team) – 27º (1 punto)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (740 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (834 punti)