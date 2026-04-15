Milano, 15 aprile 2026 – Si è svolta oggi presso la sede della Regione Lombardia la conferenza stampa di presentazione della nuova Maglia Azzurra 2026 delle Nazionali di ciclismo, simbolo storico dello sport italiano e rappresentazione concreta dei valori di squadra, eccellenza e identità nazionale.

Ogni anno le Nazionali italiane di ciclismo partecipano a numerosi tra Campionati del Mondo, Campionati Europei, Coppe del Mondo e competizioni internazionali, per un totale di oltre 200 giorni di gare distribuiti a livello globale. Un impegno straordinario che negli ultimi cinque anni ha portato gli atleti azzurri a conquistare oltre 500 podi, confermando il ciclismo come una delle discipline più rappresentative e vincenti del panorama sportivo italiano.

Protagonisti dell’incontro sono stati la nuova versione 2026 della Maglia Azzurra ed i partner che contribuiscono a rendere possibili questi risultati, sostenendo quotidianamente il lavoro della Federazione e degli atleti.

Presenti all’evento rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e imprenditoriale: il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, Sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, il Segretario Generale Marcello Tolu e il Team Manager delle Squadre Nazionali Elia Viviani.

Sul tavolo dei relatori anche i rappresentanti delle aziende partner Lucia Fracassi per eViso, Alessandro Annibale per Joma Italia, Alessio Cremonese, Presidente esecutivo di MVC Group ed il Direttore di Skoda Italia, Andrea Calcagni, in collegamento da remoto.

Graditi ospiti sono stati anche Silvia Zywicki, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, il Vice Presidente vicario del CONI Lombardia Claudio Maria Pedrazzini, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Simone Mannelli, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Stefano Pedrinazzi ed i tecnici delle Nazionali di ciclismo.

Durante la conferenza si è inoltre tornato a parlare di sicurezza e delle proposte presentate dalla Federazione alle Istituzioni, facendo il punto sul lavoro svolto, in questi mesi, con diversi interlocutori politici. È stato evidenziato come la sicurezza sia una priorità assoluta per la Federazione Ciclistica e come siano già state avviate collaborazioni importanti, tra cui quella con Rai Pubblica Utilità, per diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Annunciato, infine, anche l’accordo con Joma, che fornirà le divise da riposo delle Nazionali fino al 2028.

La presentazione della Maglia Azzurra 2026 rappresenta così non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione per ribadire i valori, i progetti e le ambizioni del ciclismo italiano, pronto ad affrontare una nuova stagione sui palcoscenici internazionali.

Le dichiarazioni

Cordiano Dagnoni, presidente Federazione Ciclistica Italiana: “La Maglia Azzurra rappresenta molto più di un simbolo sportivo: è identità, appartenenza e responsabilità. Da bambino indossarla era un sogno ed un’emozione fortissima, e ancora oggi lo è nel vederla portata con orgoglio dai nostri atleti sulle strade e nelle competizioni di tutto il mondo. Voglio ringraziare i partner che da anni sono al nostro fianco e che ci hanno permesso di raggiungere risultati così importanti, così come i nuovi ingressi con cui stiamo costruendo un progetto solido e di lungo periodo. Il loro supporto è fondamentale per dare continuità e ambizione al lavoro della Federazione. Un ringraziamento particolare va anche alle istituzioni con cui stiamo portando avanti un confronto concreto sul tema della sicurezza stradale, che per noi resta una priorità assoluta. Non a caso abbiamo voluto inserire questo messaggio anche sulla Maglia Azzurra: perché ogni atleta che la indossa diventa ambasciatore di un valore che riguarda tutti”.

Federica Picchi, Sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia: “La Maglia Azzurra rappresenta uno dei simboli più riconoscibili e identitari dello sport italiano. In questo contesto la Lombardia ha un ruolo decisivo: è da sempre terra del ciclismo nazionale, con campioni che si allenano sul nostro territorio, società sportive d’eccellenza, investimenti continui e alcune tra le gare più prestigiose del calendario internazionale. Le sue strade, dai laghi alle valli alpine, sono un terreno naturale di talento, fatica e passione. Secondo una ricerca di Banca Ifis, il 21% degli italiani dichiara di essere un appassionato di ciclismo e, stando allo stesso studio, la Lombardia è la prima regione per società affiliate alla FIC, pari al 20%, evidenziando l’impegno della Federazione sui nostri territori”.

Alessio Cremonese, Presidente esecutivo MVC Group: “A nome di Castelli Cycling, è un grande onore per noi vestire la Nazionale Italiana di Ciclismo. Quest’anno celebriamo 16 anni di partnership con la Federazione Ciclistica Italiana: un percorso condiviso fatto di passione, orgoglio azzurro e grandi successi. In questi anni, l’impegno al fianco degli atleti della Nazionale ci ha spinto a innovare costantemente, sviluppando prodotti all’avanguardia in aerodinamica, leggerezza e comfort per rispondere alle esigenze più estreme del ciclismo moderno. Dalle medaglie olimpiche alle maglie iridate, abbiamo scritto insieme pagine memorabili di sport. E continueremo a farlo. Castelli conferma con orgoglio il proprio sostegno alla Nazionale Italiana di Ciclismo, con la promessa di essere al fianco degli atleti azzurri in ogni sfida futura, portando in gara la nostra esperienza, la ricerca continua e la passione per il ciclismo”.

Lucia Fracassi, Amministratore Delegato eVISO:“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della maglia della Nazionale italiana di ciclismo al fianco della Federazione Ciclistica Italiana: un simbolo che rappresenta identità, appartenenza e responsabilità, e che racchiude i valori di un intero movimento sportivo. Indossarla significa portare con sé una storia fatta di impegno, passione e risultati, gli stessi principi che guidano ogni giorno il nostro modo di lavorare. Il ciclismo fa parte di un ecosistema vivo, fatto di persone, dedizione e spirito di squadra, con cui condividiamo l’attenzione al risultato e il linguaggio della performance. eVISO dà valore all’energia degli sportivi attraverso eVISO giro: l’app che tutti gli sportivi, ovunque nel mondo, possono scaricare sul proprio telefono tramite App Store e Google Play, per trasformare le attività sportive in energia da scontare nella bolletta luce eVISO”.

Andrea Calcagni, Direttore Škoda Italia: “Il legame tra Škoda e il ciclismo affonda le radici nella nostra storia: alla fine dell’Ottocento i fondatori del marchio iniziarono proprio dalla produzione di biciclette in Repubblica Ceca. Nel tempo questo rapporto si è rafforzato attraverso collaborazioni di primo piano con le grandi competizioni internazionali e oggi siamo particolarmente orgogliosi di portare attivamente Škoda Italia al fianco della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di Main Partner. Abbiamo scelto di rinnovare questo impegno perché condividiamo i valori di uno sport che unisce eccellenza agonistica e passione diffusa: dagli atleti di livello mondiale alle decine di migliaia di tesserati che ogni giorno vivono la bicicletta come strumento di scoperta, condivisione e libertà. È la stessa comunità a cui ci rivolgiamo quando progettiamo e proponiamo le nostre automobili: pratiche, versatili e costruite con intelligenza, pensate per accompagnare le persone nei loro viaggi e rendere più semplice la vita, anche quella dei ciclisti. Insieme alla F.C.I. vogliamo costruire un percorso di valore, fatto non solo di presenza sulle strade di gara, ma anche di opportunità concrete dedicate ai tesserati”.

Alessandro Annibale, Direttore Commerciale Italia Joma Sport: “Con oggi Joma entra nel mondo del ciclismo, una disciplina importante che abbiamo voluto inserire nel nostro roster anche grazie a Infront, official Advisor della Federazione e nostro partner su altri sport. Inauguriamo una collaborazione che porta Joma a vestire il tempo libero e la rappresentanza di atleti, tecnici e rappresentanze regionali. Siamo orgogliosi di vederli vestiti con il nostro brand, con la certezza che anche l’immagine al di fuori del percorso tecnico sia distintiva, di qualità e rappresentativa. Un grazie particolare al Presidente Dagnoni, con il quale abbiamo stretto questo accordo e con cui condividiamo una visione comune”.