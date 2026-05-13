LET: Liti, Zanusso, Nobilio e Partele al German Masters

Roberta Liti, Anna Zanusso, Alessia Nobilio e Matilde Partele partecipano all’Amundi German Masters, il torneo del Ladies European Tour che ha quale teatro dal 14 al 17 maggio il percorso del Green Eagle Golf Courses, ad Amburgo in Germania.

Campionessa in carica è Shannon Tan

22enne di Singapore, tre successi sul circuito, lo scorso anno prima nell’ordine di merito e un titolo sul China LPGA Tour nel 2023 da dilettante. Ha le carte in regola per ripetersi anche se il field è di qualità con la presenza di sette tra le prime dieci giocatrici dell’ordine di merito, che comprendono tre vincitrici stagionali: l’australiana Kelsey Bennett (n. 3), l’inglese Esme Hamilton (n. 5) e la danese Smilla Tarning Soenderby (n. 10), che si è imposta nel precedente MCB Ladies Classic – Mauritius.

Proveranno a prendersi la scena anche le altre in top ten: la sudafricana Casandra Alexander (n. 2), gran regolarista, la slovena Pia Babnik (n. 8), l’inglese Meghan MacLaren (n. 9) e soprattutto le atlete tedesche che tengono particolarmente all’Open di casa. A iniziare da Alexandra Forsterling (n. 4), già a segno nel 2024, per proseguire con Esther Henseleit, che gioca sul LPGA Tour e ha disputato una Solheim Cup con il Team Europe (2024), Helen Briem, Chiara Noja e Patricia Isabel Schmidt.

Da seguire anche le ceche Sara Kouskova e Kristyna Napoleaova, la terza past winner in gara (2023), la thailandese Trichat Cheenglab, l’inglese Alice Hewson, la neozelandese Amelia Garvey, l’austriaca Emma Spitz, la sudafricana Lee-Anne Pace e la 17enne canadese Anna Huang, due vittorie lo scorso anno.

Le azzurre

Roberta Liti, 30 anni, in sette tornei ha ottenuto un sesto posto (Australian Classic) e ha subito un solo taglio. Anna Zanusso, 26 anni, è in crescendo di condizione come testimonia la quarta posizione a Mauritius, preceduta da tre piazzamenti in top 20, mentre è in ripresa Alessia Nobilio, 24 anni, a premio negli ultimi tre eventi. Matilde Partele, 20 anni, al primo anno di LET ha difficoltà a trovare il ritmo giusto. Il montepremi è di 350.000 euro con prima moneta di 52.500 euro.

Il torneo sul canale YouTube e sul sito del LET

L’Amundi German Masters andrà in onda sul canale YouTube e sul sito del LET ai seguenti orari: giovedì 14 maggio, venerdì 15 e sabato 16, dalle ore 14 alle ore 18; domenica 17, dalle ore 13 alle ore 17.