Zhang, Marotta e Inzaghi hanno definito il futuro

Si è tenuto martedì un vertice programmatico presso la sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Il patron Steven Zhang, l’ad Beppe Marotta e il tecnico Simone Inzaghi si sono messi alle spalle la delusione per la sconfitta rimediata in finale di Champions League e hanno parlato del futuro.

Al termine dell’incontro nessuna dichiarazione da parte dei protagonisti, che nei prossimi giorni continueranno a dialogare con frequenza per definire le strategie per la stagione 2023-2024. Il club nerazzurro vuole rimanere competitivo in Italia e in Europa, ma la situazione dei conti impone l’autofinanziamento del mercato e non sarà semplicissimo visto che quasi tutti i calciatori in scadenza non rinnoveranno e andranno sostituiti, con ogni probabilità, acquistando nuovi cartellini, a meno di qualche colpo a zero.

Skriniar saluta dal ritiro della nazionale

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è anche l’ufficialità data dallo stesso calciatore: Milan Skriniar non sarà più un calciatore dell’Inter. Il contratto che si chiuderà al 30 giugno 2023 non sarà rinnovato e, a meno di clamorose novità dell’ultim’ora, il centrale firmerà con il Paris Saint Germain. “Ora mi sento bene, ma senza giocare il ritmo partita non lo ritrovi. Se il ct mi schiererà aiuterò la squadra, perché sono pronto e determinato. A Parigi al Psg vedremo che accadrà, ma l’importante è stare bene”, ha spiegato Skriniar.

Ovviamente, il difensore slovacco andrà sostituito sul mercato, dopo che Darmian si è adattato nei mesi scorsi nel ruolo di centrale destro, lasciando momentaneamente la sua posizione abituale di quinto a destra.

Tra i nomi che si sono fatti negli ultimi giorni c’è quello di Kalidou Koulibaly, ex Napoli che si trova oggi al Chelsea e che potrebbe sbarcare a Milano in un’operazione ampia con il club londinese che riguarderebbe anche Romelu Lukaku.

Il centravanti belga ha già giocato in prestito con l’Inter nella stagione appena conclusa, ma non sembra essersi rassegnato a lasciare Milano, visto che i Blues non intendono puntare su di lui e lo avrebbero offerto anche ad altre società. La proposta del Chelsea sarebbe quella di avere in cambio dei due calciatori il portiere Onana, ex Ajax che è diventato rapidamente un punto fermo del club meneghino e cui spetterà l’ultima parola eventualmente sullo scambio.

Inzaghi sogna Milinkovic Savic ma…

Verso la Turchia Edin Dzeko, che andrà inevitabilmente sostituito, ma tra le richieste di Inzaghi durante il vertice con la società, ci sarebbe stato soprattutto una mezzala. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico nerazzurro c’è Sergej Milinkovic-Savic, ma l’operazione di presenta molto complessa per via della grande concorrenza e del fatto che con Claudio Lotito non ci sono molti margini per trattare con formule particolari, se non sulla base di una cessione a titolo definitivo.

Attenzione anche a Davide Frattesi del Sassuolo, che è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo e che piace anche a Juventus, Roma e altri club. L’impressione è che Inzaghi voglia invece puntare nel ruolo di regista su Calhanoglu e in chiave futura su Asllani, sacrificando Brozovic sull’altare del bilancio.