“Bareggio Pink Night Run 2023”: Corsa per la Solidarietà organizzata da “Donna È”

Bareggio, 28 Agosto – L’associazione “Donna È”, pilastro del sostegno alle donne e famiglie di Bareggio, annuncia con entusiasmo l’edizione 2023 della “Bareggio Pink Night Run”. L’evento, fissato per l’8 settembre, non è solo una corsa: è un grido di solidarietà, di sostegno e di festa per l’intera comunità.

Negli ultimi anni, molti hanno sentito la crescente pressione della vita quotidiana. Le famiglie fragili e le donne in particolare hanno affrontato sfide senza precedenti. In un’intervista rilasciata in vista dell’evento, Tina Ciceri, presidente di “Donna È”, ha dichiarato: “Nonostante le sfide, l’attività della nostra associazione non si è mai fermata. La Pink Night Run è un momento non solo per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla nostra causa, ma anche per unire la comunità in una celebrazione gioiosa”.

È con grande piacere che annunciamo la partecipazione di Daniela Tassani, celebre velocista ed influencer italiana, come madrina dell’evento. Daniela onorerà l’occasione premiando personalmente i vincitori della gara, affiancata dalle volontarie e dai volontari della Bareggio Pink Night Run. La sua presenza, carica di entusiasmo e passione, arricchirà l’evento, garantendo ulteriore lustro e visibilità alla serata.

Quest’anno, i fondi raccolti beneficeranno la Casa Famiglia Spirito Santo di Trecate, un’istituzione che ha dimostrato un impegno instancabile nell’accogliere, curare e proteggere i minori in difficoltà nei nostri territori.

La “Bareggio Pink Night Run” rappresenta quindi non solo un’opportunità di sostegno, ma anche un’occasione per festeggiare, connettersi e celebrare l’importanza della comunità.

Per chi desidera partecipare, sostenere o semplicemente saperne di più, l’evento è disponibile al seguente link.

L’appuntamento è Venerdi 8 settembre in Piazza Cavour a Bareggio (MI) con preiscrizioni a partire dalle 19.00 e inizio gara alle 19:45