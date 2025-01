Liévin (31/01) – Medaglia d’argento per l’Italia nel Team Relay ai Mondiali di ciclocross cominciati oggi a Liévin, in Francia. Mattia Agostinacchio, Gioele Bertolini, Giorgia Pellizotti, Lucia Bramati, Sara Casasola e Stefano Viezzi sono protagonisti di una prova maiuscola, lottando fin dalle prime battute per la vittoria e cedendo alla Gran Bretagna praticamente allo sprint.

Per l’Italia guidata da Daniele Pontoni questa medaglia rappresenta il coronamento di una crescita costante di tutto il movimento, confermata dal titolo continentale a novembre e, adesso, con il secondo posto mondiale. Merita di essere ricordato che il nostro Paese era salito sul gradino più alto del podio nel 2022, quando questa specialità aveva fatto il proprio esordio mondiale ma solo come test event. Nei due anni successivi, pur essendo sempre protagonisti, la sorte ci aveva negato la gioia del podio.

“Il Team Relay – aveva detto alla vigilia il tecnico friulano – è una delle prove a cui teniamo di più, perché dimostrazione della qualità complessiva di un movimento”. Al termine della gara commenta: “Una grande soddisfazione e abbiamo anche da recriminare perché Agostinacchio è caduto e ha perso una manciata di secondi e Bertolini ha bucato. Nonostante tutto questo abbiamo lottato per la vittoria fino alla fine, dimostrando una grande maturità e consapevolezza del nostro valore. Stiamo crescendo anche da questo punto di vista e i risultati ci danno ragione. Siamo contenti per la medaglia, ringrazio come sempre lo staff per l’assistenza puntuale e qualificata. Abbiamo appena iniziato questo mondiale ed è ancora presto per festeggiare”.

La gara vede partire forte Mattia Agostinacchio, che lascia il testimone a Gioele Bertolini in seconda posizione. L’élite lombardo conferma la posizione e lancia la giovanissima Pellizotti, capace di tenere il confronto con le pari età americana e francese.

Lucia Bramati chiude terza a una trentina di secondi, mentre dalle retrovie risale la Gran Bretagna. Al cambio i britannici sono i nuovi leader; alle spalle Sara Casasola recupera secondi e chiude la sua prova con il miglior tempo del giro.

Stefano Viezzi completa la rimonta e prova a lottare per il successo finale fino alla fine. Sotto lo striscione passa prima la Gran Bretagna, Italia staccata di 2″, terza la Francia, padrona di casa e grande delusa, a 5″.

I Convocati

Juniores

Agostinacchio Mattia – Fas Airport Services Guerciotti

Fabbro Ettore – Asd Dp66

Grigolini Filippo – Team Cingolani

Pezzo Rosola Patrik – Zanolini-Q36.5 Südtirol

Donne Juniores

Ferri Elisa – Fas Airport Services Guerciotti

Pellizotti Giorgia – Soc. Sport.Sanfiorese

Uomini Under 23

Scappini Samuele – Team Cingolani

Viezzi Stefano – Alpecin Deceuninck Development Team

Donne Under 23

Bramati Lucia – Fas Airport Services Guerciotti

Fontana Beatrice – Sportivi Del Ponte

Donne Elite

Borello Carlotta – Team Cingolani

Casasola Sara – Crelan-Corendon

Lechner Eva – Ale Cycling Team

Uomini Elite

Bertolini Gioele – Centro Sportivo Esercito

Il programma

Venerdì 31 gennaio

12:30 – Team Relay

Sabato 1 febbraio

11:00 – Donne Juniores

13:00 – Uomini Under 23

15:00 – Donne Elite

Domenica 2 febbraio

11:00 – Uomini Juniores

13:00 – Donne Under 23

15:00 – Uomini Elite