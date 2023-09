Torna a Cinisello Balsamo l’Open day dello sport, una giornata interamente dedicata alle diverse discipline praticabili sul territorio

12 settembre 2023 – “Scegli il tuo sport” sabato 16 settembre, dalle 15.30 alle 18.30 presso il Centro Polisportivo Scirea di via Cilea 50, dove si svolgerà l’Open day delle associazioni e società sportive di Cinisello Balsamo, giunto alla terza edizione.

L’iniziativa, che rientra nel programma europeo #BeActive – Settimana Europea dello Sport con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e il movimento, per uno stile di vita sano e attivo, è stata lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea.

Sport e movimento che quest’anno diventa senza confini grazie al social network Tik Tok dove, per l’occasione, sarà possibile postare la propria proposta di allenamento da condividere con tutti i followers grazie al tag @sportesalutespa e usando gli hashtag #SportAzzurro e #BeActive.

Il Comune di Cinisello Balsamo dedica quindi un pomeriggio alle principali associazioni e società sportive attive sul territorio che avranno l’opportunità di presentare i propri pacchetti corsi e dare informazioni oltre ad assistere a esibizioni e dimostrazioni delle varie discipline. Ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in lezioni prova dell’attività preferita da scegliere e praticare per la nuova stagione 2023/2024. All’ingresso del Centro Polisportivo Scirea lo stand del Servizio Sport del Comune di Cinisello Balsamo per illustrare le associazioni e società sportive presenti.

“L’Open day dello sport è un’occasione preziosa per conoscere le realtà che propongono attività sportive sul territorio. Si va dal calcio al tennis, dalla ginnastica per tutte le età al nuoto, dalla danza alle arti marziali, con un’offerta ampia e variegata per soddisfare le esigenze di tutti. Ricordiamoci che praticare uno sport, anche solo a livello dilettantistico, e a qualunque età, è una sana abitudine per mantenersi attivi e in salute. Ricordiamoci che viviamo in quella che è definita la Città della corsa e del cammino!”. Ha detto l’assessore allo Sport e Salute Riccardo Malavolta.