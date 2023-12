Inter inarrestabile: Lautaro e Thuram firmano la vittoria contro la Lazio

L’Inter si impone con autorità contro la Lazio, conquistando una vittoria cruciale che la proietta a +4 sulla Juventus in testa alla classifica. Il tecnico Simone Inzaghi, ritornato al vecchio stadio da avversario, supera il tabù che lo ha afflitto nei primi due anni da allenatore nerazzurro e guida la sua squadra verso una vittoria fondamentale.

Il match si apre con un primo tempo equilibrato, ma è Lautaro Martinez a sbloccare la situazione approfittando di un grave errore difensivo di Marusic. Il giovane attaccante argentino dimostra ancora una volta il suo istinto killer, consegnando all’Inter il vantaggio. Il secondo gol arriva grazie a Thuram in contropiede, siglando il raddoppio e mettendo la partita praticamente fuori dalla portata della Lazio.

La vittoria assume un’importanza cruciale considerando il pareggio della Juventus contro il Genoa, consentendo all’Inter di allungare in classifica e consolidare la sua leadership. Inzaghi, con il suo approccio tattico e la capacità di gestire le risorse a disposizione, sta dimostrando di essere la chiave del successo per i nerazzurri.

La coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram si conferma letale, dimostrando di essere una combinazione vincente capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria. La vittoria contro la Lazio rappresenta un ulteriore segnale forte al campionato, confermando la solidità e la determinazione di un’Inter inarrestabile.

Il match si conclude con un ulteriore colpo per la Lazio, che rimane in inferiorità numerica nel finale a causa dell’espulsione di Lazzari per proteste. Questo episodio sottolinea la frustrazione dei padroni di casa di fronte al dominio dell’Inter e contribuisce a consolidare il successo dei nerazzurri.

Con 41 punti in classifica, l’Inter vola alto e si presenta come una forza determinata a conquistare il titolo. La vittoria contro la Lazio è solo l’ultimo capitolo di una storia di successo che potrebbe portare la squadra nerazzurra a sollevare il trofeo più ambito del calcio italiano.

Lazio – Inter: le squadre scese in campo

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (30’ st Cataldi), Kamada (20’ st Luis Alberto); Felipe Anderson (35’ st Castellanos), Immobile, Zaccagni (30’ st Pedro). A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Vecino, Basic. Allenatore: Sarri.

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (25’ st Frattesi), Calhanoglu (44′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25’ st Carlos Augusto); Thuram (33’ st Arnautovic), Lautaro Martinez (44′ st Klaassen). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Pavard, Agoumè, Stabile. Allenatore: S. Inzaghi.