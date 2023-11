Il Milan compie un’impresa incredibile contro il PSG, vittoria epica per 2-1 e rossoneri in corsa per il passaggio del turno in Champions League. E’ una di quelle notti speciali da Milan, che hanno radici profonde nella ricca tradizione europea di questo club.

In una fase difficile, con una sola vittoria nell’ultimo mese in tutte le competizioni e molte critiche indirizzate all’allenatore e alla squadra, i rossoneri dimostrano una straordinaria resilienza. La partita contro i francesi era anticipata da una vigilia carica di tensione, con l’annuncio della possibile presenza di Ibrahimovic nel Milan e l’accoglienza controversa riservata a Donnarumma e le scene di guerriglia del lunedì sera.

Il Milan parte forte, ma spreca un’opportunità d’oro al 6′ minuto con Loftus Cheek che sbaglia un rigore in movimento, servito magistralmente da Leao. Purtroppo, al 9′ minuto, il PSG è passa in vantaggio grazie a un colpo di testa di Skriniar su un cross di Vitinha.

Tuttavia, i rossoneri non si sono persi d’animo e reagiscono con determinazione. Leao sfonda la difesa del PSG e scarica il pallone a Giroud, il cui tiro è respinto da Donnarumma. Ma Leao in rovesciata è pronto a ribadire in rete, esultando con un gesto polemico per zittire i critici che lo avevano contestato nelle settimane precedenti.

Il PSG, allenato da Luis Enrique, continua a lottare e ha sfiorare il pareggio con un tiro di Dembelè che colpisce la traversa. Nel frattempo, il Milan sfrutta la sua abilità nella riconquista di palla e nelle ripartenze veloci, creando diverse occasioni con Giroud e Tomori.

La prima metà di gara è spettacolare, con numerosi ribaltamenti di fronte e con Mbappé e Leao vicini al gol, ed il Milan che va negli spogliatoi tra gli appalausi dei tifosi

Dopo soli 5minuti del secondo tempo, Giroud ha sigla un gol spettacolare, con uno stacco imperioso su Skriniar batte Donnarumma e scatena l’entusiasmo di San Siro. Il Milan ha l’occasione per segnare il terzo gol poco dopo con una punizione di Theo Hernandez, ma Donnarumma compie un’ottima parata negandogli la gioia del gol.

Nel corso della partita, vengono distribuiti diversi cartellini gialli a causa di un gioco duro e di una tensione crescente. Il PSG cerca di pressare il Milan, ma fatica a creare vere occasioni da rete. E’ Okafor ha sfiorare il terzo gol del Milan, ma Donnarumma si oppone. Il PSG colpisce il palo con Lee, ma dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Milan.

Questo era esattamente ciò di cui il Milan aveva bisogno: gol e tre punti contro il PSG. La vittoria è particolarmente significativa poiché rappresenta una reazione formidabile alla situazione di svantaggio iniziale.

Alla fine della quarta giornata, il Gruppo F si è riaperto. Il Borussia Dortmund ha vinto il match del pomeriggio, ridisegnando la classifica con i tedeschi a quota 7 punti, il PSG a 6, il Milan a 5 e il Newcastle a 4.

La prossima partita a San Siro vedrà il Milan affrontare il Borussia Dortmund, con i rossoneri che hanno dimostrato di essere ancora una forza da non sottovalutare in Europa, i tifosi possono attendersi altre notti memorabili come questa.