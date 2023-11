Nel penultimo impegno di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha regalato ai tifosi una partita memorabile contro il Benfica, in una serata carica di emozioni e colpi di scena. Con la qualificazione già acquisita e gli occhi puntati alla sfida di campionato contro il Napoli, Inzaghi ha optato per un massiccio turnover, con ben otto cambi rispetto all’undici che aveva pareggiato contro la Juventus.

Il Benfica, pur eliminato dalla Champions League, ambiva a congedarsi con onore dinanzi ai propri sostenitori, alimentando ancora la speranza di accaparrarsi l’unico posto disponibile per l’Europa League, a discapito del Salisburgo.

Benfica-Inter: la partita

La squadra portoghese è partita col piede sull’acceleratore, andando subito in vantaggio con João Mário al 5′, il quale ha raddoppiato pochi minuti dopo, portando il risultato sul 2-0 al 13′. La situazione si è fatta ancor più complicata per l’Inter quando, al 34′, lo stesso João Mário ha completato la sua tripletta, dominando la scena e chiudendo il primo tempo con un netto 3-0 a favore del Benfica.

La ripresa, però, ha portato un’inversione di tendenza straordinaria. La squadra di Inzaghi è scesa in campo con una determinazione rinnovata, dimostrando una convinzione dei propri mezzi, ancor prima dell’ingresso dei titolarissimi. In soli cinque minuti, l’Inter ha riaperto la partita con gol di Arnautovic dagli sviluppi di un corner e Frattesi in girata su assist di Acerbi.

I cambi tattici si sono dimostrati determinanti, con le prestazioni di Barella e Thuram che hanno contribuito in modo significativo alla reazione nerazzurra. Thuram, in particolare, è stato fulminante in contropiede, guadagnandosi un rigore trasformato da Sanchez, portando il punteggio sul 3-3.

L’Inter ha sfiorato il clamoroso ribaltone completo, con la conclusione di Barella al 95′ che si è fermata sul palo. In questo modo, la squadra milanese è riuscita a strappare un pareggio incredibile dopo essere stata completamente dominata nel primo tempo.

Una prestazione che ha evidenziato la resilienza e la determinazione dell’Inter, passata da una situazione di svantaggio a una rimonta epica. Con la qualificazione già in tasca, il prossimo obiettivo è il 12 dicembre a San Siro contro la Real Sociedad, dove sarà in palio il primato nel girone.