Arriva la Befana, lunedì 6 gennaio, sotto forma di un corteo di centauri su due ruote che percorrerà le vie della nostra Città. Un’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Amici di Denise, Iron Eagles e Vespa Club Cinisello. La Moto Befana benefica di Cinisello Balsamo raggiunge quest’anno la quinta edizione.

L’ultima ricorrenza delle festività natalizie porta così doni non con la tradizionale scopa ma in motocicletta, con partenza da piazza Gramsci. Il ritrovo dalle ore 9.00 per l’iscrizione, quindi, alle ore 9.45, la benedizione e l’avvio del corteo per le vie cittadine. La prima tappa del percorso sarà alla Casa dell’Accoglienza Madonna dei Poveri per la speciale consegna di doni ai più piccoli. Poi di nuovo in sella verso la Casa di Riposo Fondazione Martinelli dove il corteo sarà accolto dagli anziani ospiti della struttura per un aperitivo. A seguire, pranzo e saluti presso il Circolo Cacciatori di via Giolitti.

Diversi i club motociclistici partecipanti, tra i quali, Iron Eagles, Vespa Club Cinisello, Vespa Club Bollate, Vespa Club Cantù, Lambretta Club Milano, Lambretta Club Lombardia, solo per citarne alcuni.

“Torna anche quest’anno questa manifestazione della Moto Befana benefica, attesa e partecipata da grandi e piccini, per portare un po’ di gioia e allegria per le vie cittadine e in alcuni luoghi di ritrovo e degenza. Per tutti la Befana cinisellese avrà doni e simpatia” – ha dichiarato il vice sindaco Giuseppe Berlino.

Un appuntamento imperdibile per tutti i motociclisti e appassionati di due ruote. Vi aspettiamo numerosi…!!