Milan – Salernitana termina 2-2. La squadra di Pioli, a volte imbarazzante, ad un passo dalla sconfitta. Il match pre-natalizio si è rivelato impegnativo per i rossoneri, che hanno dovuto fare i conti con una Salernitana decisa a non arrendersi facilmente, nonostante la sua posizione in fondo alla classifica.

L’inizio della partita ha visto il Milan prendere l’iniziativa, cercando di capitalizzare sulle incertezze della Salernitana e minacciare la porta difesa da Costil.

Nonostante l’iniziale pressione rossonera, la Salernitana ha risposto con coraggio, cercando di sfruttare le occasioni in contropiede. Dia ha avuto l’opportunità di sbloccare il punteggio, ma la sua conclusione è stata respinta brillantemente da Maignan. Il Milan è passato in vantaggio al 17′, quando sugli sviluppi di una palla inattiva, Leao ha messo al centro e Tomori ha concluso in rete da distanza ravvicinata.

Tuttavia, la squadra milanese ha mostrato una flessione dopo il vantaggio, consentendo alla Salernitana di riorganizzarsi e raggiungere il pareggio. Fazio, su un angolo battuto da Candreva, ha trovato la rete con uno stacco imperioso ed una precisa incornata.

Nella ripresa, la Salernitana ha sorpreso il Milan con un gol di Kastanos al 63′, approfittando di un errore di Maignan e con Tomori a terra per un infortunio. Nonostante un tentativo da parte di Mazzocchi di siglare il terzo gol, il portiere francese ha evitato ulteriori danni.

Il Milan ha impiegato del tempo per riprendersi, ma nell’ultimo scorcio della partita è riuscito a strappare il pareggio. Jovic, con una girata mancina, ha infilato Costil al 90′, evitando una sconfitta imminente per la squadra rossonera.

Il finale della partita è stato caratterizzato da tensioni culminate in una rissa a bordocampo nel recupero, sedata dall’arbitro Doveri con l’espulsione di Fiorillo.

Salernitana: Costil, Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric, Coulibaly, Legowski, Kastanos, Candreva, Tchaouna, DiaAll. F. Inzaghi.

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek. Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.