11 Gennaio 2024 – Oggi segna il ritorno di uno dei programmi radiofonici più amati dedicati al mondo dei motori: “360 KM/H ON AIR” su HEY DJ RADIO – Brianza Senza Confini. Condotti dagli esperti speaker Matteo Varallo e Christian Basini, il programma entra nella sua terza stagione con l’entusiasmo di condividere con gli ascoltatori la passione per le quattro ruote e le emozioni delle competizioni automobilistiche.

Il programma, in onda ogni giovedì alle 18 a partire da oggi, ha già conquistato un vasto pubblico nelle sue prime due stagioni, grazie alla competenza dei conduttori e alla capacità di trasmettere non solo i risultati delle gare, ma soprattutto le emozioni che caratterizzano il mondo dei motori.

Dopo una breve pausa natalizia, Matteo Varallo e Christian Basini sono pronti a tornare in radio per portare gli ascoltatori in un viaggio appassionante attraverso i circuiti automobilistici di tutto il mondo. Come dichiarato dai conduttori stessi: “Negli ultimi due anni abbiamo girato tanti circuiti nel mondo, non solo in Italia, perché ci piace non solo raccontare le gare e i risultati ma far vivere le emozioni alle persone attraverso la radio, che è il social network più antico del mondo ma ancora leader.”

La forza del programma sta nella capacità di coinvolgere gli ascoltatori, rendendoli parte integrante della famiglia radiofonica di “360 KM/H ON AIR”. Christian Basini e Matteo Varallo non sono solo conduttori, ma veri e propri narratori delle storie che si sviluppano sulle piste di gara. “La radio, come si suol dire, è il paracadute della mente e come tale deve essere. A noi piace fare informazione ma anche raccontare e far sentire parte integrante della nostra famiglia radiofonica chi ci ascolta.”

Il programma ha già regalato momenti indimenticabili ai suoi ascoltatori, come l’anno scorso quando ha portato il pubblico all’interno della Formula Uno a Monza. E quest’anno, le sorprese non finiscono qui. “Siamo pronti a ripartire sui campi gara da Dubai, dove l’emittente di Merate sarà schierata in prima linea per far vivere l’emozione della 24 ore di Dubai a chi rimarrà in Italia. Lo faremo con collegamenti esclusivi e sui nostri canali social.”

Gli appassionati di motori possono quindi prepararsi per un viaggio emozionante attraverso il mondo delle competizioni automobilistiche, con la garanzia di “360 KM/H ON AIR” di portare gli ascoltatori nel cuore dell’azione, regalando emozioni uniche e indimenticabili.