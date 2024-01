Inaugurata la stagione sportiva di Ducati

Borgo Panigale (Bologna)/Madonna di Campiglio in Trentino (Trento), 24 gennaio 2024 – Dopo il successo dell’edizione 2023, preludio di una stagione da record, Ducati ha scelto nuovamente le Dolomiti di Madonna di Campiglio in Trentino per inaugurare la stagione sportiva dei suoi team ufficiali, che a partire dal mese di febbraio torneranno ad accendere i motori, innescando l’entusiasmo degli appassionati in giro per il mondo.

“Campioni in Pista” è un evento realizzato da Ducati in collaborazione con Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Trentino Marketing e grazie alla partecipazione di Audi e dei partner Lenovo, Aruba.it, Monster Energy e Shell. Questa seconda edizione è una conferma della filosofia aziendale della Casa di Borgo Panigale, volta a creare esperienze memorabili a tutti i livelli . Il connubio tra Ducati e Madonna di Campiglio è in questo senso una perfetta espressione di bellezza italiana, nonché una celebrazione delle eccellenze “Made in Italy”, e il successo di questo evento è dato in particolare dalla capacità di alternare momenti istituzionali a momenti di puro divertimento, approfittando di una location ideale dal punto di vista delle attrazioni turistiche, sportive e culinarie e da un contesto naturalistico con pochi eguali.

Il primo appuntamento di “Campioni in Pista” è stata la presentazione ufficiale dei team Ducati, che si è tenuta nella mattinata di lunedì 22 gennaio 2024 presso il Palacampiglio con un live streaming sui canali digitali della Casa di Borgo Panigale e la diretta tv in italiano su Sky Sport MotoGP. Questo momento è la perfetta testimonianza di come le Corse siano un elemento assolutamente centrale all’interno della strategia aziendale di Ducati.

Anche in quest’edizione la Casa motociclistica di Borgo Panigale ha infatti confermato la presentazione in contemporanea del Ducati Lenovo Team impegnato nel Campionato MotoGP e del Team Aruba.it – Racing Ducati che compete nel Campionato Superbike, con l’aggiunta di una grande novità: la presentazione in anteprima della Ducati Desmo450 MX, la moto che segna l’apertura di un nuovo storico capitolo per Borgo Panigale nel motocross.

A seguito della presentazione, nel tardo pomeriggio di lunedì, i piloti Ducati 2024 hanno incontrato il pubblico nel centro di Madonna di Campiglio. Sul palco allestito in Piazza Sissi tanti cori e applausi per i tre Campioni del Mondo in carica Francesco Bagnaia (MotoGP), Álvaro Bautista (WorldSBK) e Nicolò Bulega (WorldSSP, che in questa stagione passerà dalla Panigale V2 alla Panigale V4 R), per Enea Bastianini, carico per riscattare una stagione 2023 molto sfortunata, e per i volti del progetto sportivo Ducati in Motocross, il nove volte Campione Mondiale MX Antonio Cairoli e l’otto volte campione italiano Alessandro Lupino.

Al fianco dei piloti in Piazza Sissi, per la prima volta insieme in pubblico, c’erano anche tutte le moto che competeranno nel 2024: la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, la Panigale V4 R del Team Aruba.it – Racing Ducati e la Ducati Desmo450 MX che farà il suo esordio nel Campionato Italiano Motocross come parte del processo di sviluppo della moto.

Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding): “La stagione sportiva di Ducati riparte nuovamente da Madonna di Campiglio, una location che esprime perfettamente i valori del ‘Made in Italy’ di cui siamo fieri ambasciatori e che lo scorso anno rappresentò il punto di inizio di un’annata assolutamente indimenticabile. La strada che ci ha portati ad essere i migliori al mondo nel fare le corse è fatta senza dubbio del duro lavoro quotidiano di questi anni, ma anche della nostra abilità di fare squadra e di divertirci mentre ci impegniamo al massimo in quello che facciamo. Uno degli elementi di forza del nostro brand è la capacità di fare sistema e in questo evento lo abbiamo dimostrato presentando insieme i tre team per la stagione sportiva 2024. Vedere le tre moto una accanto all’altra è stata per me una grande emozione perché, per quanto diverse tra loro, sono parte di un progetto unitario. Questa appartenenza è sottolineata dal colore base delle livree, Rosso Ducati, uguale per tutte, e anche da un segno grafico completamente inedito che riprende la curva presente nel logo Ducati, ispirandosi alla parte più emozionante del guidare una moto: la piega. Al tempo stesso queste moto sono anche espressione del percorso che Ducati ha fatto negli ultimi anni, investendo nel proprio futuro. L’ingresso nel motocross è infatti la dimostrazione della solidità della nostra Azienda e della nostra determinazione nell’offrire agli appassionati una gamma di prodotti ancora più ampia. In questi due giorni ci siamo dati la giusta carica per una stagione che si prospetta ricca di sfide. Dopo due annate straordinarie consecutive confermarsi non sarà semplice perché i nostri concorrenti sono estremamente determinati, ma certamente in Ducati tutto è pronto per affrontare la stagione 2024 con la massima grinta”.

Maurizio Rossini, Amministratore Delegato Trentino Marketing: “Con grande piacere abbiamo incontrato i campioni del Team Ducati e i loro numerosi tifosi sulle nevi di Madonna di Campiglio. Tutti insieme abbiamo ricordato e celebrato un’annata agonistica da incorniciare grazie alla seconda e consecutiva accoppiata iridata in MotoGP e Superbike e, proprio per questo, l’appuntamento con il lancio della prossima stagione sportiva si è rivelato particolarmente importante e seguito con attenzione dai media internazionali. L’augurio è di raccogliere altrettante soddisfazioni nella prossima stagione di gare con l’auspicio di ritrovarci il prossimo gennaio a festeggiarle insieme nuovamente qui in Trentino”.

Tullio Serafini, Presidente Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio: “Aver ospitato nel nostro ambito turistico un simbolo dell’eccellenza italiana come Ducati è stato motivo di grande orgoglio. Madonna di Campiglio ha in comune con Ducati la stessa appartenenza ad Altagamma, la Fondazione che riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana e della quale la nostra località è socia onoraria da maggio 2022. Mi piace ricordare come questo intervento si inserisca sulla scia di grandi iniziative che hanno evidenziato in passato, e dimostrano tuttora, come Madonna di Campiglio possa essere sede ideale di prestigiosi eventi sportivi e meeting di alto livello. Un luogo dove ritrovarsi, stare bene e rilassarsi godendo della vista di paesaggi di una bellezza incomparabile”.

La partecipazione diretta di Audi ha arricchito ulteriormente il prestigio di “Campioni in Pista”. La Casa dei quattro anelli è legata a Madonna di Campiglio da una solida e fattiva collaborazione che dura da 11 anni. Il legame tra Audi e la località trentina conferma l’impegno di Audi per una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ecosistema, mantenendo, insieme al territorio e in una logica di collaborazione, un’attenzione costante nell’elaborare nuove iniziative sistemiche delle quali si è parlato anche in occasione di questo evento con la presentazione del nuovo progetto “Mountain Progress Lab”. Audi ha voluto fortemente prendere parte all’evento per augurare a Ducati Corse un 2024 ricco di soddisfazioni e ha messo a disposizione dei partecipanti l’Audi Driving Experience sul laghetto ghiacciato ai piedi della famosa pista da sci Spinale Direttissima.

Nella giornata di martedì 23 gennaio, mentre Bautista e Bulega hanno raggiunto Jerez de la Frontera per prendere parte al primo test stagionale del WorldSBK, Bagnaia, Bastianini, Cairoli, Lupino insieme al management Ducati e Ducati Corse si sono goduti una sciata alle prime luci dell’alba e si sono successivamente sfidati in un’avvincente sfida di discesa sulle nevi della 3Tre, pista iconica del comprensorio Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena.