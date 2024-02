Le mascotte di Milano Cortina 2026

Tina e Milo sono le Mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026! Tina ha il manto chiaro ed è la Mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026, mentre Milo ha il manto scuro ed è la Mascotte delle Paralimpiadi Invernali 2026. I loro nomi richiamano due delle città protagoniste dei Giochi: Tina per Cortina e Milo da Milano. Gli ermellini con la loro vivacità e rapidità sono gli animali ideali per incarnare al meglio lo Spirito italiano contemporaneo che anima i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Curiosi per natura, sorprendenti per la capacità di cambiare il colore della pelliccia in base alle stagioni, resilienti nell’adattarsi ad un habitat sfidante come quello montano, sono sorella e fratello, simili ma non identici e portano un forte messaggio di inclusione e resilienza.

L’identikit di Tina

Tina è la Mascotte Olimpica. È nata in Italia, tra le montagne immerse nel verde dell’estate e nel bianco della neve invernale. Ha un fratello che si chiama Milo a cui è molto legata, con lui ha trascorso tutta la sua infanzia. Poi ha deciso di trasferirsi in città perché è sempre stata attratta dalle novità e dall’incontro con ciò che non conosce. Tina è convinta che le differenze siano una ricchezza e che possiamo crescere solo se ci confrontiamo con rispetto, ascolto e sincera curiosità. Le piace esplorare, provare, cambiare. È appassionata di arte e di musica e crede nel potere della bellezza, nella sua forza trasformatrice. La natura è la sua casa e anche se adesso vive in città, fa di tutto per proteggerla e conservarla bella come quella che l’ha accolta appena è nata.

L’identikit di Milo

Milo è la Mascotte Paralimpica, è nato senza una zampetta, ma con un po’ di ingegno e tanta forza di volontà, ha imparato a usare la coda e a superare ogni ostacolo facendo della sua diversità una forza. Vive in montagna, è un tipo pratico, gli piace creare, aggiustare, montare, smontare, inventare… costruire manufatti con il legno dei suoi boschi. Da qualche tempo si è specializzato nella creazione di strumenti musicali che poi Tina suonerà. Milo è vivace e ama l’allegria. È sempre in movimento: corre, salta e si arrampica sui suoi amati alberi. Ama l’allegria e far ridere i suoi amici lo fa felice. Va matto per i giochi che si possono fare sulla neve. È competitivo, ma sa anche perdere. È gentile e ospitale, simpatico e paziente. L’unica cosa che non sopporta è quando qualcuno maltratta la montagna.

I Flo

Nelle tappe di avvicinamento al 2026, Tina e Milo non saranno da soli: i loro compagni di avventura saranno sei piccoli bucaneve: “I Flo”. Sono una squadra, quello che li unisce è la passione per l’aria aperta e per il divertimento. Vivono in montagna, di solito d’inverno, si riposano sotto la neve per risparmiare le energie che gli servono per la primavera e l’estate. In queste due stagioni danno il loro meglio: gli piace viaggiare, giocare, scoprire cose nuove e fare amicizia!

Insomma, siete pronti a vivere la strada verso i Giochi con Tina, Milo & The Flo!?