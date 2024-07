Europei Ciclismo Pista Juniors/U23 2024 – Nel primo giorno 2 titoli per gli azzurri

Europei Ciclismo Pista JRS/U23 2024 – Nel 1° giorno titoli per Federica Venturelli eTeam Sprint (Napolitano, Predomo, Minuta)

L’Italia della pista esordisce ai Campionati Europei di Cottbus con l’ormai consueto carico di medaglie e sale subito in vetta al medagliere di giornata. Su otto titoli in palio nel primo giorno di gare, il gruppo azzurro porta a casa due titoli europei e tre argenti.

Vestono la maglia dell’Unione Federica Venturelli, al primo anno tra le U23 e dominatrice della prova di inseguimento, e il Team Sprint U23, forte di un gruppo di ragazzi che hanno già gareggiato, con ottimi risultati, anche tra gli élite (Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Stefano Minuta).

Ai due titoli si aggiungono anche tre medaglie d’argento: Chantal Pegolo e Davide Stella, nello scratch juniores, e Manlio Moro, nell’inseguimento U23.

Oggi si torna in pista dalle ore 9,30 per le qualificazioni dei quartetti U23 uomini (Favero, Giaimi, Moro, Galli) e donne (Fiorin, Pellegrini, Venturelli, Grassi).

Nel pomeriggio, si comincia alle 17 (diretta streaming sul sito uec.ch), le finali con il Km Juniores (Bertoncelli e Quaglio) e Under 23 (Minuta e Fiorin). Seguiranno i quartetti dell’inseguimento Juniores uomini (Stella, Sporzon, Costa, Magagnotti) e donne (Sgaravato, Iaccarino, Siri, Sanarini).

Chiudono il programma di giornata le prove veloci del Team Sprint U23 e Juniores donne (Bianchi, Trevisan, Cenci), l’eliminazione uomini juniores (Bortolami) e lo scratch U23 (Fiorin).

Campionati Europei Ciclismo Pista: sintesi delle gare di ieri

Scratch Donne Juniores – Secondo posto per Chantal Pegolo, alle spalle della belga Auke De Buysser in una volata mozzafiato che ha avuto bisogno del fotofinish per fissare il podio. Al terzo posto la spagnola Ferreyra Beltramo.

Eliminazione Donne U23 – Vittoria Grassi è settima, vince la britannica Tegan Sophie Lewis davanti alla spagnola Eva Anguela Yaguez a alla ceca Gabriela Bartova.

Inseguimento individuale Donne U23 – Federica Venturelli nelle qualifiche fissa il miglior tempo (3:35.062) che gli assicura la finale contro l’austriaca Gschwentner. Nella prova del pomeriggio l’austriaca è fermata da un guasto meccanico a due giri dalla conclusione. L’azzurra mette al collo il primo oro per la spedizione e il suo primo personale in questa categoria. Nono posto di Francesca Pellegrini.

Inseguimento individuale Uomini U23: Manlio Moro, fresco di convocazione per le Olimpiadi, coglie il secondo posto nella prova individuale. In finale (4’20”845) perde contro il belga Noah Vandenbranden (4’17”038), che l’aveva sopravanzato anche nelle qualifiche della mattina.

Team Sprint Uomini U23 – Terzetto composto da Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Stefano Minuta sono l’asse portante del nostro terzetto anche a livello assoluto (si aggiunge solo Matteo Bianchi, ormai elite) e non hanno avuto grande difficoltà a conquistare la finale e superare la Gran Bretagna con il tempo di 58”546, lasciando gli avversari ad oltre 5 decimi.

Team Sprint Uomini Juniores – Vince la Francia davanti alla Germania e alla Repubblica Ceca. Italia ottava con un gruppo di giovanissimi composto da Fabio Del Medico, Alessandro Bielli e Davide Maifredi.

Scratch Uomini Juniores – Davide Stella lascia sfuggire l’ucraino Heorhii Chyzhykov, che guadagna un giro e la vittoria propria davanti all’azzurro che regola il gruppo con un bello spunto. Alle sue spalle sale il belga Huysman.

Eliminazione Uomini U23 – Matteo Fiorin nella ‘sua gara’ fa l’esordio nella categoria maggiore e si ferma al settimo posto. Vince il danese Wulff davanti al francese Houcou e allo spagnolo Anguela Yaguez.

Le medaglie dell’Italia ai Campionati Europei Ciclismo Pista

ORO – Inseguimento U23: Federica Venturelli

ORO – Team Sprint Uomini U23: Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo

ARGENTO – Scratch Juniores: Chantal Pegolo

ARGENTO – Inseguimento U23: Manlio Moro

ARGENTO – Scratch Juniores: Davide Stella

I convocati ai Campionati Europei Ciclismo Pista

Under 23

BERTOLINI BEATRICE – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

BIELLI ALESSANDRO – BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

FAVERO RENATO – SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM

FIORIN SARA – UAE DEVELOPMENT TEAM

FIORIN MATTEO – MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

GALLI NICCOLO’ – ARVEDI CYCLING ASD

GIAIMI LUCA – UAE TEAM EMIRATES GEN Z

GRASSI VITTORIA – BEPINK-BONGIOANNI

GRIMOD ETIENNE – BIESSE – CARRERA

MINUTA STEFANO ANTONIO – MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

MORO MANLIO – MOVISTAR TEAM

NAPOLITANO DANIELE – MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

PELLEGRINI FRANCESCA – UAE DEVELOPMENT TEAM

PREDOMO MATTIA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

QUARANTA SAMUEL – MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

SIERRA JUAN DAVID – TUDOR PRO CYCLING TEAM U23

VENTURELLI FEDERICA – UAE DEVELOPMENT TEAM

Juniores

BAIMA ANITA – BFT BURZONI

BERTONCELLI KEVIN – CICLISTICA TREVIGLIESE

BIANCHI ERJA – GIULIA BIESSE – CARRERA

BORTOLAMI JULIAN POOL CANTU’-GB JUNIOR TEAM

CENCI MATILDE – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

COSTA ARES BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA

DEL MEDICO FABIO – VELO CLUB S.C. EMPOLI

FANTINI CHRISTIAN ASD PEDALE CASALESE ARMOFER

IACCARINO VIRGINIA – BIESSE – CARRERA

MAGAGNOTTI ALESSIO AUTOZAI -CONTRI

MAIFREDI DAVIDE – TRAVEL&SERVICE CYCLING TEAM

MELOTTO THOMAS – AUTOZAI -CONTRI

MILESI SILVIA – BIESSE – CARRERA

PEGOLO CHANTAL – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

QUAGLIO CHRISTIAN – NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME

SANARINI LINDA – BFT BURZONI

SASSO JACOPO TEAM TIEPOLO UDINE

SGARAVATO ASIA – BFT BURZONI

SIRI IRMA – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

SPORZON EROS NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME

TREVISAN SIRIA – SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE

STELLA DAVIDE GOTTARDO GIOCHI CANEVA