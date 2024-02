LET: in Arabia Saudita domina Patty Tavatanakit, 14ª Fanali

La thailandese Patty Tavatanakit è stata l’autentica dominatrice dell’Aramco Saudi Ladies International Presented by PIF, che ha vinto con 270 (66 70 69 65, -18) colpi dopo una corsa di testa.

Sul percorso del Riyadh Golf Club (par 72), a Riyadh in Arabia Saudita, ha offerto un’altra buona prestazione Alessandra Fanali, che si è classificata 14ª con 285 (69 74 68 74, -3), dando un buon seguito al secondo posto della scorsa settimana nel Magical Kenya Open, evento inaugurale del Ladies European Tour.

Patty Tavatanakit, dove Patty è più pratico del nome Paphangkorn, 24 anni, giocatrice del LPGA Tour, ha aggiunto il primo titolo sul circuito europeo a un albo d’oro inaugurato con un Major (ANA Inspiration, 2021), dopo tre successi sul Symetra Tour (ora Epson Tour). È stato un autentico dominio della thailandese, che non ha mai abbasato i ritmi, aumentando progressivamente il vantaggio fino a portarlo a sette colpi con un 65 finale (-7, un eagle, sei birdie, un bogey) sulla seconda, la tedesca Esther Henseleit (277, -11). Per la prodezza è stata gratificata con un assegno di 697.743 dollari su un montepremi di 5.000.000 di dollari.

In terza posizione con 279 (-9) la giapponese Minami Katsu e l’inglese Charley Hull, in quinta con 280 (-8) la thailandese Chanettee Wannasaen, in sesta con 281 (-7) la danese Emily Kristine Pedersen e in settima con 282 (-6) la coreana So Mi Lee, l’inglese Alice Hewson e la filippina Yuka Saso, naturalizzata giapponese.

Alessandra Fanali anche in questo secondo impegno dell’anno ha fatto gara in alta classifica, con qualche pausa nel secondo giro e poi nel quarto, che ha concluso con un 74 (+2, due birdie, quattro bogey). Non ha superato il taglio dopo 36 buche l’altra azzurra in campo, Virginia Elena Carta, al debutto stagionale, 81ª con 150 (77 73, +6).

Ufficio Stampa Federgolf