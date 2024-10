“Sport & Giovani: Crescere insieme”, al via le attività di innovazione. Trentacinque i progetti finanziati per azioni di sport e sociale su tutto il territorio lombardo

Stanno prendendo il via, su tutto il territorio lombardo, le attività previste dai 35 progetti finanziati dall’iniziativa “Sport e Giovani: crescere insieme”.

Si tratta di un’azione promossa da Regione Lombardia – U.O. Sport e Giovani in collaborazione con Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport e dei corretti stili di vita, con l’obiettivo di sostenere e finanziare progetti proposti da Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche ed Enti di Terzo Settore di ambito sportivo in partnership con altri attori del territorio della Regione Lombardia.

Ciascuno dei 35 progetti, finanziati al termine del lavoro effettuato da una apposita Commissione di valutazione, prevede la realizzazione di attività di innovazione sociale e di aggregazione giovanile, rivolte ai giovani dai 15 ai 34 anni in condizione di inattività (NEET) o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere sociale ed economico.

L’iniziativa, che ha previsto uno stanziamento di oltre 1.600.000 euro da parte della Regione Lombardia nasce infatti per rendere i giovani protagonisti attraverso la creazione, o in alcuni casi il rafforzamento, di luoghi di aggregazione all’interno di spazi, strutture e impianti sportivi nel territorio lombardo, puntando ad infondere loro i valori educativi dello sport, offrire nuove opportunità ed esperienze utili allo sviluppo di cittadini attivi e consapevoli, avvicinarli alla vita sociale e democratica, ma anche sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare network e presidi educativi.

Federica Picchi, Sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport & Giovani, dichiara: “Condivido in ogni sua sfaccettatura l’intero progetto ‘Giovani & Sport, crescere insieme’ che per il primo anno debutta in Lombardia. Grazie a un accordo con Sport e Salute, la Regione supporta anche economicamente 35 iniziative sul territorio volte a rafforzare – talvolta anche a sviluppare – impianti sportivi o centri di aggregazione pensati per coinvolgere i giovani, con un’attenzione particolare a chi non studia e non lavora.

Apprezzo – continua il Sottosegretario Picchi – il coinvolgimento delle Associazioni, delle Società Sportive Dilettantistiche e degli Enti del terzo settore e che queste realtà insieme si pongano l’obbiettivo di avvicinare quei giovani che sono più a rischio di disagio. Constato, infatti, come lo sport favorisca la socialità e, grazie all’associazionismo, trasmetta i valori della condivisione, dell’aiuto reciproco, della sfida leale. Oltre che – per chi desidera cimentarsi a fondo in una disciplina – quelli della tenacia e dell’impegno”.

“Il progetto “Sport e Giovani” – spiega il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma –si fonda sulla consapevolezza dell’importanza che i luoghi hanno nel processo educativo sociale. Ecco perché con la Regione Lombardia, che ringraziamo per aver finanziato il progetto, abbiamo scelto di investire sulla creazione o rifunzionalizzazione di ambienti capaci di aggregare e coinvolgere i giovani.

Lo spazio è infatti il terzo educatore dopo la scuola e la famiglia. L’adesione di numerose Associazioni ed Enti del terzo settore attesta la condivisione di questa visione da parte di coloro che ogni giorno lavorano e si impegnano per supportare le giovani generazioni nel loro processo di formazione sociale, sportiva e culturale”.