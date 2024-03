Milano, 11 marzo 2024 – Accordo di collaborazione tra la Federazione Italiana Golf e la Regione Lombardia volto a supportare e valorizzare in tutto il territorio lombardo le iniziative riguardanti “Golf a Scuola”, progetto nazionale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani, l’Istituto per il Credito Sportivo, che ha il patrocinio di: CONI, Comitato Italiano Paralimpico e R&A.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Milano, presso il Belvedere Silvio Berlusconi del 39° piano di Palazzo Lombardia, alla presenza di: Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport; Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo; Lara Magoni, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani della Regione Lombardia. Nell’ambito della quale sono stati aggiornati anche i numeri, in continua crescita ed evoluzione, di “Golf a Scuola” che può contare sulla partecipazione di 63 scuole e 227 classi su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento ad oggi di 17 regioni, da Nord a Sud, 4.440 tra alunni e alunne, e 31 Circoli.

L’accordo Federgolf-Regione Lombardia

Valorizzazione degli alunni più meritevoli, secondo la valutazione dei maestri di golf, attraverso il concorso alle spese fino al 70% della quota di iscrizione ai Club dei giovani, presso i Circoli di golf, per l’avvicinamento alla preagonistica. E’ uno degli aspetti più importanti dell’accordo, annuale, tra la Federazione Italiana Golf e la Regione Lombardia, che favorirà un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte con gli altri Enti coinvolti nella realizzazione del progetto. In una regione dalla grande tradizione golfistica.

Il progetto “Golf a Scuola”

Tramite l’inserimento nel piano dell’offerta formativa, l’iniziativa mira a integrare o sostituire l’ora di educazione motoria con la lezione di golf e coinvolge principalmente le scuole primarie degli Istituti Scolastici aderenti che abbiano nelle loro prossimità un Circolo di golf di riferimento aderente al progetto.

L’attività scolastica si svolge, in linea generale, secondo due modalità: 3 ore di lezione a settimana per ogni Istituto Scolastico, suddivise in un’ora a settimana per ogni singola classe, salvo accordi particolari, da compiersi nella palestra o in altro spazio della scuola. Oppure: 6 ore di lezione a settimana per ogni Istituto Scolastico, suddivise in 2 ore a settimana per ogni singola classe.

Con la Federgolf che ha riservato agli Istituti Scolastici aderenti un kit da gioco, un kit da 4 putter e un kit didattico (che comprende anche un libricino, “Il Golf fa colpo”, ideato e realizzato dalla Casa Editrice Librì Progetti Educativi in collaborazione con la FIG).

“Golf a Scuola” in numeri

Sono 17 e potrebbero diventare presto 19 le regioni coinvolte nell’iniziativa che continua a crescere, giorno dopo giorno. E se nel maggio 2023, alla fine dell’anno scolastico, le scuole coinvolte erano 58 con circa 200 classi, ora quelle interessate sono 63 con 227 classi e, appunto, 4.440 tra alunni e alunne (circa 1.000 unità in più rispetto a dieci mesi fa) e 31 Circoli.

L’iniziativa, inserita nel progetto Ryder Cup (che si concluderà nel 2027), può contare inoltre sul supporto dei Comitati Regionali, delle Delegazioni Regionali della FIG. Con uno sguardo al presente e uno al futuro, entusiasma i giovani studenti. Quaranta quelli che hanno partecipato alla conferenza stampa, tra sorrisi e passione, rispettivamente dell’Istituto Comprensivo Enzo Bontempi – Scuola Primaria via Battisti Agrate Brianza (MB), dell’Istituto Comprensivo Busnago (MB) e dell’Istituto Comprensivo Luigi Angelini – Scuola Primaria di Almenno San Bartolomeo (BG).

Le dichiarazioni

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

“Lo sport è strumento educativo e mezzo per promuovere lealtà e rispetto delle regole, sul campo e nella vita, anche in contrasto a fenomeni di bullismo e disagio giovanile. L’introduzione di questo principio nella Costituzione (art. 33) non solo afferma i valori della pratica sportiva e sancisce il diritto allo sport, ma pone una chiara responsabilità dello Stato, e delle Istituzioni, nel promuovere politiche attive e destinare investimenti pubblici.

Con questo senso di responsabilità, oggi abbiamo firmato il protocollo che, anche sul territorio lombardo, permette di promuovere il golf come veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. La stessa responsabilità che ci spinge a valorizzare e diffondere la pratica di tutti gli sport, anche quelli meno popolari o che subiscono pregiudizi e luoghi comuni. Non esistono sport d’élite o di serie B. Da appassionato di golf, non si può che lodare l’intento che è derivato dal più ampio Progetto Ryder Cup 2023 di rendere questo bellissimo sport accessibile a tutti”.

Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf

“Sono felice di annunciare questo accordo con la Regione Lombardia nell’ambito di un’iniziativa che guarda al presente ma soprattutto al futuro, della quale vado orgoglioso. Un grazie al Presidente della Regione Lombardia Fontana, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al Ministro per lo Sport e i Giovani, all’Istituto per il Credito Sportivo, per il fondamentale supporto. Il successo di questo progetto va condiviso inoltre con i Circoli di tutta Italia, con i Comitati e le Delegazioni Regionali della FIG.

Golf e scuola sono ormai compagni di banco. Questo è uno sport per tutte l’età, all’insegna dei valori tra lealtà, onestà, cortesia, autodisciplina, moralità e rispetto per gli altri e per le regole. Lo straordinario successo della Ryder Cup ha acceso i riflettori su questa meravigliosa disciplina, in forte crescita e per tutti. Mi auguro che sempre più scuole e bambini possano aderire al progetto ‘Golf a Scuola’, ormai una bellissima realtà”.

Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport

“Con questo progetto il golf non è più considerato solo una passione riservata a pochi, ma come un’attività sportiva accessibile per tutti gli alunni della scuola primaria, da svolgersi all’interno dell’orario scolastico alla pari di altre discipline sportive.

Il golf diventa simbolo di unione nello sport poiché praticabile da tutti senza distinzione. “Golf a scuola” rappresenta l’attuazione concreta e fattiva del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico sancito dall’attuale art. 33 della nostra Costituzione, poiché simbolo di opportunità, educazione e coinvolgimento sociale.

Il miglioramento della pratica sportiva a scuola è uno degli obiettivi che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si propone di raggiungere e questo progetto rappresenta un importante contributo che ha e avrà tutto il nostro sostegno. Mi auguro che “Golf a scuola” possa essere solo l’inizio di un percorso più ampio verso la promozione di nuove discipline sportive gratuite, offrendo a tutti gli alunni una panoramica più completa e accessibile delle opportunità sportive disponibili”.

Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo

“Siamo orgogliosi di essere partner istituzionale per il quinto anno consecutivo di un progetto lodevole e formativo come Golf a Scuola. L’iniziativa non ha solo l’obiettivo di formare una nuova generazione di atleti ma soprattutto una nuova generazione di cittadini in grado di contare sulle proprie forze e sulle proprie abilità. Il Golf spinge a confrontarsi con sé stessi, tutto dipende dalle nostre capacità e dalla nostra dedizione.

Non c’è un arbitro che decide e di conseguenza non ci sono alibi o scuse, serve rispetto delle regole e autodisciplina: si vince e si perde solamente per bravura personale. E questo insegnamento, diffuso ai bambini di oggi, uomini del domani, non può che formare una nuova generazione sana e in grado di affrontare le sfide del futuro”.

Lara Magoni, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani della Regione Lombardia

“Il golf è uno sport intergenerazionale meraviglioso, capace di coniugare l’esperienza degli atleti più maturi e l’entusiasmo giovanile. La Ryder Cup a Roma e la grande vittoria del team Europe hanno avuto un successo straordinario portando con sé un seguito di interesse e passione, rilanciando fortemente il golf e portando a conoscenza il valore della competizione e l’appartenenza del continente.

Dallo scorso settembre, i valori positivi dello sport sono stati inseriti all’Art 33 della Costituzione Italiana; è quindi prioritario, per le Istituzioni e per le Federazioni, costruire dei percorsi che incentivino la pratica sportiva, fin dalla giovane età. Da sempre il Presidente Chimenti sostiene e promuove con grande professionalità e competenza questo mondo sportivo dedicandosi quotidianamente, ricordo che fu lui ad intercettare e portare in Italia la Ryder Cup.

Quest’accordo che nasce con la Federazione Italiana Golf si inserisce in questa direzione, intercettando i nostri giovani già all’interno del mondo scolastico, arricchendo l’offerta formativa di educazione motoria e offrendo la possibilità di scoprire e praticare una disciplina sorprendente come il golf. Il progetto ‘Golf a Scuola’, inoltre, sosterrà le studentesse e gli studenti più promettenti, contribuendo economicamente all’iscrizione ai corsi dei Club dei Giovani presso i Circoli. Sono certa che questo accordo accrescerà la grande tradizione golfistica lombarda, offrendo alle nuove generazioni un percorso di grande valore”.