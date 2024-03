Il JDT Racing Team, di proprietà del Principe di Johor (uno dei 13 stati in cui è divisa la Malesia), ha scelto l’azienda di Marco Barnabò per preparare la sua Ducati Panigale V4 R e riceverà supporto tecnico durante tutto il campionato. Saranno due gli uomini del Barni Spark Racing Team che voleranno in Asia per seguire da vicino l’ex pilota MotoGP Hafizh Syahrin: Loris Caroli con il doppio ruolo di capotecnico ed elettronico, ed Edoardo Ardemagni come capo meccanico.

Il campionato prenderà il via questo fine settimana sul circuito di Chang, in Thailandia, che ospiterà anche la chiusura il 6-8 dicembre. Le altre tappe si svolgeranno in Cina (19–21 Aprile, Zhuhai International Circuit), Giappone (7-9 giugno, Motegi), Indonesia (26-28 luglio, Mandalika International Circuit) e Malesia (13-15 Settembre, Sepang International Circuit).

Steven Tan, Team Principal JDT Racing

Abbiamo scelto Ducati perchè le potenzialità della moto sono state dimostrate dalla vittoria del Campionato Mondiale Superbike lo scorso anno. Inoltre il marchio si adatta alla filosofia e al del team JDT di essere diversi dagli altri. Vogliamo distinguerci. Volevamo avere un buon supporto tecnico e la collaborazione con il Barni Spark Racing Team con la supervisione di Ducati è stato uno dei fattori chiave nella decisione del Principe di Johor, proprietario del team, perché Barni offre proprio questo. Abbiamo tra le nostre fila un ex pilota di MotoGP di grande esperienza ed era giusto collaborare con un team affidabile per mettere a disposizione di Hafizh Syahrin il miglior pacchetto tecnico. Questa collaborazione vuole garantire alla squadra una stagione di successo.

Marco Barnabò

Siamo onorati di essere stati contattati per dare supporto a questo team che farà il campionato Superbike Asiatico. Credo che questo sia il frutto di tanti anni di lavoro con Ducati ed essere riconosciuti come un team affidabile e competente a livello internazionale ci riempie di orgoglio. Dopo aver preparato la moto con un pacchetto tecnico evoluto, i nostri tecnici seguiranno il team JDT anche in pista. Faccio un grande in bocca al lupo a Syahrin e a tutto il team JDT per l’inizio della stagione.