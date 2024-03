Matteo Cressoni torna in IMSA per la 12h di Sebring

Il pilota mantovano torna in Florida dopo l’esperienza della Rolex 24 at Daytona per disputare il secondo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nella serratissima classe GTD PRO.

A pochi giorni dal rientro dal Qatar dopo l’opening round del FIA World Endurance Championship, un nuovo importante impegno agonistico attende Matteo Cressoni. Il nostro connazionale è atteso in azione nella 72ma edizione della 12h Sebring, seconda tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ad oltre un mese dalla 24h di Daytona disputata a gennaio.

Il North America torna quindi protagonista nel calendario dell’esperto pilota tricolore, presente ai nastri di partenza tra le tantissime GT iscritte sullo schieramento di partenza. La GTD PRO attende nuovamente la Lamborghini #60 di Iron Lynx, l’equipaggio tricolore è quindi atteso nella più blasonata delle due classi riservati alle GT3.

Matteo Cairoli e Romain Grosjean saranno infatti assenti accanto a Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni, binomio che verrà supportato da Leonardo Pulcini. Il tridente citato si appresta per vivere un fine settimana oltremodo impegnativo, una prova unica nel proprio genere all’interno di uno dei circuiti automobilistici più impegnativi al mondo.

Cressoni ha affermato in una nota alla vigilia della corsa statunitense: “Sono contento di poter tornare a gareggiare in IMSA in un evento così importante come la 12h di Sebring. La GTD PRO è storicamente una categoria molto serrata, sarà indubbiamente bello battagliare con le tante auto presenti in pista. Il lavoro svolto a Daytona ci tornerà sicuramente utile in una delle corse più significative della stagione”.

Il week-end della Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac 2024 entrerà nel vivo, dopo la disputa delle prove libere, nella giornata odierna con le qualifiche alle 17.20 (orario italiano) e con la gara che scatterà domani, sabato 17 marzo, quando nel Bel Paese saranno le 14.40. Come sempre le qualifiche e la corsa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship verranno offerti in diretta streaming attraverso la piattaforma IMSA.com (IMSA TV).