Austin, Texas, sede del Gran Premio Americhe. Tutto è pronto per il Level Up MTA Racing, raccolto alla volta degli Stati Uniti, dopo le interessanti prestazioni marcate in Qatar e Portogallo.

Il CoTA è tracciato tecnico, insidioso e simile a un rodeo, dove una KTM della squadra di Alessandro Tonucci ha già trionfato nel 2023, ottimo viatico alla sfida della Moto3 d’annata.

Stefano Nepa, a punti sia a Lusail che Portimao, farà valere esperienza e conoscenza del tracciato, costruendo di sessione in sessione un risultato da podio che ne ripagherebbe sforzi e lavoro condiviso col box.

Nicola Carraro giunge su un territorio tutto da scoprire, nell’intenzione di ripetere se non migliorare il promettente debutto 2024, costituito da classifica mossa e potenziale di livello iridato.

Alessandro Tonucci, Team Manager:

“Andiamo in Texas rinnovando la voglia di conquistare il primo podio d’annata. La realtà dice che Stefano Nepa abbia le qualità per riuscirci, basate su esperienza, velocità e potenzialità da posizioni di vertice. L’obiettivo consiste nell’attaccare cronometro e rivali, senza esitazioni, giocandoci i primi posti della Moto3.

Continuiamo la crescita dimostrata assieme a Nicola Carraro, ancora una volta di fronte a una pista per lui tutta da scoprire; il CoTA è tecnico, difficile e selettivo, ma non dovrà intimorirlo. Proveremo l’ingresso diretto in Q2, lavorando passo-passo per la gara, con punti mondiali messi nel mirino ampiamente di nostra e sua portata”

Le dichiarazioni dei piloti del Level Up MTA Racing

#82 Stefano Nepa pilota:

“La voglia di guidare la KTM è tanta, quanto il desiderio di condividere tutti assieme il primo podio. Dopo il Portogallo ho avuto il tempo di allenarmi, contestualmente ricaricando le batterie; sono pronto e carico per affrontare il terzo weekend stagionale. Siamo vicini alla concretizzazione del nostro meritato traguardo, che sarebbe anche punto di partenza: attaccando già venerdì, arriveremo pronti alla gara domenicale”

#10 Nicola Carraro:

“Le due settimane di pausa mi hanno ulteriormente caricato e motivato, infatti, non vedo l’ora di andare alla scoperta di Austin. Mai ho corso al CoTA perciò dovrò, anzitutto, apprenderne il più velocemente possibile i segreti. L’obiettivo del weekend è il solito: dare il massimo in ogni turno cronometrato, preparando al meglio il Gran Premio delle Americhe”.