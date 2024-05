Inizia il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy. La decima edizione del torneo, uno dei più attesi anche nel calendario dell’Alps Tour, si svolge da mercoledì 8 maggio a venerdì 10 sul percorso de La Pinetina Golf Club, ad Appiano Gentile (Como), con al via 144 concorrenti in rappresentanza di 16 nazioni. Si gioca nel ricordo di Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali azzurre dal 1997 al 2005 come Responsabile Tecnico sia della compagine maschile che di quella femminile.

La Pro-Am d’apertura al team di Jacopo Vecchi Fossa

Ha fatto da prologo la Pro Am del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, con squadre di quattro giocatori (un pro e tre amateur), che è stata vinta con “meno 41” dal team di Jacopo Vecchi Fossa, con i dilettanti Riccardo Capo, Matteo Dore e Domenico Calcagno, davanti al quartetto condotto da Manfredi Manica, con Edoardo Musso, Filippo Frisia e Alessandro Testori (meno 40). In terza posizione con “meno 38” la compagine dell’inglese Harry Goddard, con Tom Mitchell, James May e Matthew Wells, seguita da quelle di Michele Ortolani, con Marco Cartasegna, Mattia Rivetti e Flavio Creola (meno 36), e di Francesco Santoni, con Valerio Russo, Francesco Cameroni e Daniele Monti (meno 32).

A testimonianza di quanto il golf sia inclusivo ha partecipato una formazione composta dagli atleti paralimpici Alessandra Donati, Mario Gazzetta e Roberto Granatiero, guidata da Lorenzo Magini, che si è classificata al nono posto.

La gara si è disputata sulla distanza di 18 buche con formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica sono stati conteggiati solamente birdie, eagle ed eventuali albatross.

Un field di qualità

La presenza nel field di nove tra i primi dieci giocatori della money list, compresi i primi quattro vincitori stagionali sull’Alps Tour, è una garanzia di spettacolo e bel gioco in una manifestazione con una buona tradizione azzurra. Infatti i giocatori italiani si sono imposti per cinque volte, quattro di fila con Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni (2016), Marco Crespi (2017) e Guido Migliozzi (2018) e poi con Gregorio De Leo nel 2022. Tra i favoriti Edoardo Raffaele Lipparelli, numero uno dell’ordine di merito e a segno nel New Giza Open, e Gianmaria Rean Trinchero (n. 3), che ha fatto suo il precedente Tunisian Golf Open, insieme agli altri due che sono saliti sul gradino più alto del podio, il francese Aymeric Laussot (n. 2, Ein Bay Open) e il dilettante spagnolo José Antonio Sintes Navarro (n. 4, Red Sea Little Venice Open).

Dovranno, tuttavia, guardarsi anche dagli altri che li seguono in graduatoria: Manfredi Manica (n. 8), in evidenza con due piazzamenti tra i primi sette, il transalpino Benjamin Kedochim (n. 5), lo svizzero Luca Galliano (n. 7), l’inglese Harry Goddard (n. 9) e l’austriaco Lukas Lipold (n. 10). Hanno però le carte in regola per recitare ruoli importanti anche Enrico Di Nitto (n. 11), gli iberici Mario Galiano Aguilar e Manuel Morugan, gli inglesi Harry Ellis e Arron Edward-Hills el’irlandese Robert Moran, per ricordarne alcuni.

Tra i 74 italiani in campo, oltre ai citati, saranno sul tee di partenza, tra gli altri, Jacopo Vecchi Fossa, Andrea Romano, Filippo Bergamaschi, Andrea Saracino, Cristiano Terragni, Flavio Michetti, Adalberto Montini e Niccolò Agugiaro, runner up lo scorso anno alla pari con l’iberico Asier Aguirre Izcue, anche lui presente. Hanno occasione per fare esperienza alcuni dilettanti azzurri tra i quali Marco Florioli, Lucas Nicolas Fallotico, Filippo Ponzano, Alessandro Nardini e Luca Memeo.

Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon: formula di gara e montepremi

Si disputerà sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 40.000 euro, con prima moneta di 5.800 euro.

Il percorso

La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il percorso si snoda su un terreno molto ondulato proponendo differenti situazioni di gioco, insieme a incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I Partner

Il Memorial Giorgio Bordoni ha il supporto di Aon come presenting sponsor. L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner); Università Commerciale Luigi Bocconi (Partner). Official advisor: Infront Italy.