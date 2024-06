Matteo Cressoni pronto per la sfida di Le Mans

Finalmente ci siamo, Matteo Cressoni è pronto per disputare l’edizione 2024 della 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. La competizione automobilistica più importante al mondo attende l’italiano, nuovamente iscritto nella classe LMGT3 con una Lamborghini Huracan EVO2 schierata dal team Iron Lynx.

La compagine italiana si appresta per dare battaglia, Cressoni condividerà nuovamente l’equipaggio con Franck Perera e Claudio Schiavoni. Il tridente insegue un risultato di spicco dopo il bellissimo terzo posto raccolto nell’impegnativa manifestazione disputata a maggio nelle Ardenne di Spa-Francorchamps.

L’ex vincitore dell’European Le Mans Series per quanto riguarda la classe GTE torna sul ‘Circuit della Sarthe’ con la chance di contendersi il successo finale. Il meticoloso lavoro svolto negli ultimi mesi tornerà sicuramente utile per l’equipaggio italo-francese, protagonista indiscusso della classe LMGT3.

Matteo Cressoni ha dichiarato in una nota: “Siamo pronti finalmente per Le Mans! Abbiamo lavorato molto per essere pronti a lottare anche se ovviamente sappiamo che non sarà semplice. Tornare in questo evento è emozionante, ogni volta è sempre speciale anche se sono diversi anni che ho l’onore di presenziare in questa manifestazione. Sarà una lunghissima settimana, raggiungere il podio come a Spa non è impossibile!”

Mercoledì 12 giugno la prima sessione di prove libere (dalle 17.00) che precederà le qualifiche (19.00) e la free practice 2 (22.00). Giovedì si svolgeranno altre due sessioni di libere (rispettivamente alle 15.00 ed alle 22.00) e l’Hyperpole (dalle 20.35), riservata ai migliori equipaggi delle qualifiche. Niente pista nella giornata di venerdì, i motori si riaccenderanno sabato alle 16.00 per la partenza. Ricordiamo che tutto potrà essere seguito in diretta su Discovery +.

Nei prossimi giorni Cressoni interverrà anche su HEY DJ RADIO – Brianza Senza Confini nel format dedicato al Motorsport con Christian Basini per presentare la 92esima edizione della competizione automobilistica più importante e celebre al mondo.