Oggi alle 18 Matteo Cressoni presenterà ufficialmente la livrea della Lamborghini che utilizzerà a Le Mans

Matteo Cressoni non passerà inosservato nel gruppo della 92ma edizione della 24h Le Mans, la più importante competizione al mondo che si terrà in Francia nel fine settimana del 15-16 giugno. Il pilota italiano è atteso nuovamente nella serratissima LMGT3 a bordo di una Lamborghini Huracán LMGT3 Evo 2 #60 schierata dal team Iron Lynx.

Il forte mantovano, nuovamente accompagnato da Claudio Schiavoni e Franck Perera come accade in ogni atto del Mondiale Endurance, guiderà una vettura con un colore differente alle prime tre tappe della stagione. I due italiani ed il francese condurranno infatti l’auto con una specifica livrea ‘notte e giorno’, speciale creazione che verrà utilizzata solamente sul ‘Circuit della Sarthe’.

Livrea che oggi, alle 18, verrà presentata ufficialmente anche nel format radiofonico 360 KM/H OnAir di Christian Basini su HEY DJ RADIO – Brianza Senza Confini.

Il tridente vanta un podio nel FIA WEC 2024, ottenuto a maggio in Belgio in occasione della 6h di Spa-Francorchamps. Il terzo posto nelle Ardenne ha motivato molto l’intero gruppo che ora si sta preparando per la manifestazione più importante della stagione, la gara automobilistica più bella ed affascinante del calendario.

Matteo Cressoni, in partenza verso Le Mans in vista del Pésage in centro Le Mans e dei test che si terranno domenica 9 giugno, ha affermato: “Mi piace molto la disposizione dei colori che è stata scelta per la 24h Le Mans. Sono contento di gareggiare con una veste speciale per un’occasione unica come la gara che ci apprestiamo a disputare. Iron Lynx ha fatto un ottimo lavoro valorizzando le livree di entrambe le auto che porterà in pista nella ventiquattro ore”

Il week-end della 24h du Mans inizierà come già detto venerdì e sabato con le attività media in piazza a Le Mans. Domenica si terranno i test pre evento, mentre da mercoledì prossimo (12 giugno) si inizierà a fare sul serio con le prime prove libere ufficiali e soprattutto le qualifiche in vista dell’hyperpole di giovedì. La gara, invece, è prevista sabato 15 giugno dalle 16.00, in diretta come sempre per l’Italia su Eurosport (Discovery +).