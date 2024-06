Matteo Cressoni Dopo l’emozione della parata si prepara allo start della 24 ore di Le Mans

Oggi alle 16:00 scatterà la 92ma edizione della leggendaria 24 Ore di Le Mans, la più prestigiosa competizione automobilistica di endurance al mondo. Tra i protagonisti di questa avvincente sfida ci sarà l’italiano Matteo Cressoni, che con il suo talento e la sua determinazione si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama motoristico internazionale.

Ieri, la città di Le Mans è stata animata da una parata che ha attraversato il centro storico, suscitando l’entusiasmo di migliaia di appassionati e turisti. La parata ha visto sfilare i piloti che prenderanno parte alla gara, un evento che ha aumentato ulteriormente l’attesa e la tensione per la corsa che inizierà oggi.

Matteo Cressoni, a bordo della Lamborghini Huracán LMGT3 Evo 2 #60 del team Iron Lynx, è pronto a dare il massimo nella categoria LMGT3. Il pilota mantovano, affiancato dai compagni di squadra Claudio Schiavoni e Franck Perera, ha già dimostrato il suo valore nel Mondiale Endurance, conquistando un prestigioso podio alla 6 Ore di Spa-Francorchamps a maggio.

L’auto del trio sarà caratterizzata da una livrea speciale ‘notte e giorno’, un design unico creato appositamente per il Circuit de la Sarthe. Cressoni ha espresso la sua soddisfazione per la scelta dei colori: “Mi piace molto la disposizione dei colori che è stata scelta per la 24h Le Mans- avevo dichiarato il pilota ai microfoni di Hey Dj Radio – Brianza Senza Confini nei giorni scorsi – Sono contento di gareggiare con una veste speciale per un’occasione unica come la gara che ci apprestiamo a disputare. Iron Lynx ha fatto un ottimo lavoro valorizzando le livree di entrambe le auto che porterà in pista nella ventiquattro ore”.

24 ore di Le Mans: oggi si entra nel vivo della competizione

La gara prenderà il via alle 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Eurosport (Discovery +) per il pubblico italiano.

Matteo Cressoni è un pilota che non passa inosservato. La sua grinta, la sua preparazione e la sua abilità lo rendono uno dei principali contendenti nella sua categoria. La sua partecipazione alla 24 Ore di Le Mans non è solo un punto d’onore per lui, ma anche per tutto il team Iron Lynx e per i tifosi italiani che lo sostengono.

La 24 Ore di Le Mans rappresenta una sfida estrema, una gara che mette alla prova non solo la velocità, ma anche la resistenza e la strategia di piloti e team. Con Cressoni al volante, il team Iron Lynx può contare su un pilota esperto e determinato, pronto a dare il meglio in una delle competizioni più affascinanti e impegnative del mondo.