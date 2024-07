Matteo Cressoni disputerà questo fine settimana l’edizione 2024 della 6h San Paolo, nuova prova del FIA World Endurance Championship. Il mantovano è atteso ad sfida inedita, quinto impegno del Mondiale a poco più di un mese dalla disputa della 24h du Mans ed a meno di sette giorni dalla tappa imolese dell’European Le Mans Series.

L’esperto volto del FIA WEC tornerà a guidare per l’occasione la Lamborghini Huracan EVO2 #60 di Iron Lynx presente nella serratissima categoria LMGT3. Claudio Schiavoni ed il francese pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse Franck Perera condivideranno l’abitacolo con tra i saliscendi di Interlagos, tracciato che torna nel calendario del Mondiale dopo una lunga assenza.

La squadra e la casa italiana, presenti in Top3 quest’anno in occasione della 6h di Spa-Francorchamps a maggio, dovranno scoprire l’impegnativo impianto brasiliano nel corso delle prove libere, circuito in cui Matteo Cressoni ha già corso in occasione della 6h San Paolo 2014 con una Ferrari 458 Italia GT2 targata 8 Star Motorsport (LMGTE-Am).

L’ex campione dell’European Le Mans Series ha dichiarato in una nota: “Sono entusiasta di iniziare la seconda parte del FIA WEC 2024 e di tornare in Brasile in una pista molto particolare. Siamo pronti per battagliare e rifarci dopo Le Mans, sappiamo di poter lottare contro i migliori dopo quanto raccolto a Spa con una prova perfetta”

Il week-end della 6h San Paolo scatterà venerdì con le due turni di prove libere, rispettivamente indetti alle 15.30 ed alle 20.15. Alle 15.30 di sabato si terrà la FP3, ultimo test in vista delle prove libere che scatteranno alle 19.30. Il race day sarà domenica con la 6h di San Paolo indetta dalle 16.30, tutti gli orari citati sono relativi all’Italia. Come sempre il Mondiale Endurance verrà proposto live su Eurosport, Sky Sport ed in streaming su Discovery +, SkyGO e NOW.