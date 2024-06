E’ un interessante ritorno quello di Samuele Piccin tra le fila di MM Motorsport nella Coppa Italia Turismo questo fine settimana al Misano World Circuit. Il pilota veneto sarà al via con la Honda Civic della scuderia bergamasca, evoluzione della ‘H56’ che aveva guidato fino al 2019.

“Finalmente torno in pista! Non vedevo l’ora! E’ un po’ che sono fermo ma non ho mai smesso di provarci, per ora siamo riusciti ad essere a Misano, grazie al grande supporto di Elettroplast di Belluno, ma l’obiettivo è tornare dopo l’estate per una o due gare insieme a chi mi supporta da sempre come Brhema Group, Connection, Iscra Dieletrics e Linea Plast, sono stati loro a permettermi di gareggiare in questi anni.” ha commentato Piccin, che ha corso con MM Motorsport dal 2017 al 2019, prima nel TCR Italy e poi in Coppa Italia Turismo, dove si è laureato ViceCampione 2018 insieme a Fabio Fabiani.

“E’ una nuova esperienza, con una nuova auto, e non sarà affatto facile. Sarà una crescita graduale sessione dopo sessione, devo togliermi un po’ di ruggine e scoprire la mia Civic e queste gomme. Difficile darmi un obiettivo, anche se in realtà c’è ed è quello di ogni pilota, ma devo recuperare il lungo stop. Scoprirò la macchia solo venerdi nelle prove libere, mi sto allenando un pò con il simulatore per riprendere gli automatismi, ma venerdì mattina finalmente i motori tornano a ruggire sul serio!”.

“E’ sempre un piacere vedere un pilota veloce come Samuele Piccin tornare in pista. Ha corso con noi tre stagioni e abbiamo ottenuto tanto. Sono convinto che ci metterà poco prendere in mano la Civic e diventare ben presto protagonista del weekend.” sono state le parole di Emanuele Alborghetti, che insieme a Gianna Aiello è al comando di MM Motorsport.

Il quarto appuntamento della Coppa Italia Turismo scatterà questo weekend sul tracciato di Misano, con le prove libere in programma al venerdì, le qualifiche al sabato mentre le due gare scatteranno domenica: alle 9:05 e 15:40.