Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno conquistato il successo nell’ottava Sprint Race della stagione al TT Circuit Assen, al termine di una performance perfetta per il campione del mondo in carica in sella alla sua Desmosedici GP numero 1. Ottimo recupero per Enea Bastianini, che dall’undicesima posizione in griglia risale fino alla quarta posizione al traguardo.

Dalla prima casella dello schieramento, conquistata grazie al nuovo record assoluto sul giro per il circuito di Assen (1:30.540), Bagnaia ha compiuto una partenza perfetta, mantenendosi al comando fino alla bandiera a scacchi grazie ad un eccellente passo di gara. Dopo le fasi iniziali, Pecco ha portato sopra il secondo il proprio margine sul primo degli inseguitori, tagliando il traguardo con due secondi e tre decimi di vantaggio su Martín e riducendo il distacco in classifica da quest’ultimo a 15 punti.

Bastianini ha mostrato tutta la sua competitività in gara dopo una qualifica non semplice, che lo aveva relegato alla quarta fila. Il recupero di Enea è stato costante ed è culminato in un perfetto sorpasso ai danni di Alex Marquéz all’ultima chicane per la quarta posizione. Con soli cinque giri rimasti però, il distacco dalla top 3 era ormai diventato incolmabile per il pilota Ducati numero 23.

L’ottava gara domenicale della stagione 2024 MotoGP prenderà il via domani alle ore 14:00 e sarà preceduta dal warm up delle 9:40.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º nella Sprint Race ad Assen

“Qui è importante rimanere super concentrati, guidando in maniera pulita, precisa, e cercando di non esagerare, perché questa è una pista che non perdona. Sono molto felice di come sia andata questa gara sprint: l’aver girato sotto al minuto e 32 per tutta la corsa è stato incredibile e quindi sono contento sotto tutti i punti di vista. Non è stato facile perché l’opzione soft all’anteriore non mi fa impazzire, in quanto crea qualche movimento sul davanti. Non ho spinto nei primi tre giri e Jorge (Martín) era molto vicino, ma poi sono riuscito a costruire poco a poco il mio margine. Vediamo per domani: se le condizioni dovessero rimanere le stesse, credo che anche la nostra scelta di pneumatici resterà invariata”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 4º

“È stata una giornata un po’ particolare. Stamattina mi aspettavo di essere più veloce: non abbiamo fatto nessun cambio alla moto e quindi mi aspettavo un feeling simile a quello di ieri; invece, si muoveva di più, nonostante il vento non fosse così forte. Il traffico in pista sicuramente non ha aiutato. Oggi pomeriggio siamo invece partiti con una base diversa e le cose sono andate decisamente meglio, sono riuscito a fare dei bei sorpassi ed abbiamo chiuso in quarta posizione. Speravo di fare podio ma non è andata così, ora vediamo con la gara più lunga se saremo in grado di centrare l’obiettivo”.