Al via i Campionati Europei a squadre che si svolgono, dal 9 al 13 luglio, in quattro differenti nazioni: Italia (Amateur), Austria (Boys), Spagna (Ladies) e Svezia (Girls). In gara 70 compagini, per un totale di 420 atleti, in rappresentanza di 25 nazioni.

European Amateur Team Championship al Royal Park I Roveri – L’Italia ospita per la quarta volta il Campionato Europeo Amateur, la seconda consecutiva al Royal Park I Roveri, di Fiano Torinese, dopo la prima nel 2008. In precedenza si è giocato al Circolo Golf Torino (1967) e al Golf Club Monticello (1999), dove si è registrata l’unica vittoria azzurra (due gli argenti, nel 1975 in Scozia e nel 1991 in Spagna). Nel circolo, dove si sono svolti l’Open d’Italia e altri eventi di rilievo, la Federazione Italiana golf sarà ancora una volta chiamata a esprimere le sue grandi qualità organizzative che l’hanno sempre contraddistinta in tante manifestazioni del passato, oltre che nella Ryder Cup 2023 dalla risonanza mondiale.

Nella 41ª edizione del torneo l’Italia schiera Matteo Cristoni, Riccardo Fantinelli, Michele Ferrero, Marco Florioli, Luca Memeo e Filippo Ponzano. Con il team Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, e il capitano Eugenio Bernardi.

Saranno sul tee di partenza le rappresentative di 16 nazioni: Italia, Austria, Danimarca, Inghilterra, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Galles. E’ uno dei tre campionati in cui difende il titolo la Spagna, reduce da due successi consecutivi. Gli iberici, che si sono imposti complessivamente sei volte, proveranno a realizzare il tris, riuscito una sola volta all’Inghilterra (1969, 1971, 1973) quando la cadenza era biennale (fino al 2007).

Gli inglesi dominano largamente nell’albo d’oro, con undici successi e dieci medaglie d’argento, di cui tre consecutive dal 2017 al 2019, ma non vincono dal 2013. Saranno tuttavia tra le compagini favorite, insieme alla citata Spagna e a Svezia, Danimarca, Germania, Scozia, Francia e all’Italia, che ha buone chance potendo anche contare sul campo amico.

European Boys Team Championship – Sul percorso del Diamond Country Club, ad Atzenbrugg in Austria, Giovanni Binaghi, Mattia D’Errico, Bruno Frontero, Biagio Gagliardi, Carlo Roman e Federico Randazzo compongono il sestetto azzurro nel Campionato continentale Boys. Sono accompagnati dagli allenatori Giorgio Grillo e Alessandro Bandini e dal capitano Simone Armando Colozza.

Nella 45ª edizione della gara difende il titolo la Svezia, in un contesto che comprende, oltre a quella italiana, seconda nel 2021 e settima nei due anni successivi, altre quattordici selezioni nazionali: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Olanda, Norvegia, Spagna, Svizzera e Galles.

I campioni uscenti, che hanno nel tempo firmato sette successi, proveranno per l’ottava volta a cogliere la doppietta consecutiva, sempre sfuggita, che peraltro potrebbe portarli in vetta alla classifica dei plurivincitori con otto titoli dove al momento sono solitari gli inglesi. Doppiette, comunque, molto difficili, prerogativa solamente della Spagna (1996, 1997), della Germania (2021, 2022) e dell’Inghilterra (due volte, 1985-1986 e 1994-1995). Mai realizzata la tripletta. Gli azzurri hanno ottenuto l’oro in tre occasioni (1982, 2003 e 2014) e l’argento in quattro (1991, 1999, 2012 e nel citato 2021).

European Ladies’ Team Championship – Le Ladies azzurre saranno impegnate nel Campionato europeo della categoria, giunto alla 41ª edizione, che si svolgerà sul percorso della Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, a Madrid in Spagna. Scenderanno in campo Francesca Fiorellini, Carolina Melgrati, Alessia Nobilio, Francesca Carola Pompa, Elena Verticchio e Anna Zanusso. Con loro Enrico Trentin (Advice Giver), Alex Senoner (allenatore) e Stefano Sardi (capitano).

A caccia del bis la Spagna, che avrà il vantaggio di giocare in casa. Sei i successi, ma le iberiche sono riuscite a fare la tripletta (dal 2003 al 2007, quanto il torneo era biennale), e hanno il meno gradito record di essere state per otto volte runner up. La Svezia è la sola altra formazione che ha vinto tre volte di fila (dal 2018 al 2020) per un totale di dieci vittorie che la pongono al secondo posto alle spalle dell’Inghilterra con 12.

In gara 19 squadre. Insieme a Italia, Spagna, Svezia e Inghilterra vi saranno Repubblica Ceca, Germania, Francia, Svizzera, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Islanda, Austria, Slovacchia, Scozia, Galles, Belgio, Slovenia e Olanda.

L’Italia non ha mai vinto la gara, ma in cinque occasioni si è classificata seconda: nel 1959 (prima edizione), 1961,1985, 2017 e 2022. E’ stata terza nel 2021.

European Girls’ Team Championship – Guia Vittoria Acutis, Paris Appendino, Ginevra Coppa, Alice Alexandra Negroni, Matilde Partele e Matilde Zocchi sono le sei azzurre che partecipano al 29° Campionato Europeo Girls in programma al Göteborgs Golf Klubb di Hovås in Svezia. Con il team Roberto Zappa, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Femminile (Team Advisor), Anna Roscio, Team manager Squadra Nazionale Femminile (capitana), e l’allenatore Stefano Soffietti.

Difende il titolo la Spagna, che lo scorso anno ha superato in finale l’Italia, alla sesta medaglia d’argento. E’ stato il nono successo delle iberiche che guidano la graduatoria delle plurivincitrici. Punteranno al bis, ma il ripetersi in questo torneo è un evento piuttosto raro. Infatti è riuscito due volte alla Svezia (2007, 2008 e 2012, 2013) e alla stessa Spagna, alla nascita del torneo (1991, 1993), biennale fino al 1999, e quando ha siglato l’unica tripletta dell’evento (dal 2001 al 2003).

Sul tee di partenza vi saranno altre 17 compagini: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Olanda, Polonia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Le azzurre si sono imposte per due volte, nel 2016 e nel 2018 nel corso di un grande quinquennio in cui hanno conquistato anche tre argenti (2014, 2015, 2017). Altri tre secondi posti nel 1995, nel 1999 e lo scorso anno, come detto.

La formula dei tornei – Tutti i tornei hanno la stessa formula. Iniziano con la qualificazione su 36 buche medal (cinque risultati su sei giornalieri validi per la classifica) poi le prime otto compagini in graduatoria accedono al primo girone di match play, dove si compete per il titolo, con incontri che prevedono due foursome e cinque singoli. Le altre nel secondo girone si battono per la nona piazza e, dove le formazioni in gara sono più di 16, nel terzo si assegna il 17° posto.