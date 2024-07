Gaia Tormena non si smentisce e mantiene fede ai pronostici vincendo il campionato del mondo XCE ad Aalen, in Germania. La valdostana ha regolato in finale le beniamine di casa Lia Schrievers e Marion Fromberger, l’avversaria di sempre che questa volta sale sul gradino più basso del podio. Tra gli uomini successo dell’olandese Jergen Van Eck, davanti allo sloveno Jakob Klemencic e al tedesco Simon Gegenheimer.

Ha dimostrato una superiorità disarmante, è di fatto senza avversari, la 22enne valdostana del Centro sportivo Esercito che porta a casa il quinto titolo mondiale dopo i successi di Waregen (2019), Graz (2021), Barcellona (2022) e Palangkaraya (2023) e l’argento, al fotofinish, per un millesimo, a Leuven, in Belgio, nel 2020. Ricordiamo che Gaia è attualmente anche campionessa europea e ha conquistato 5 titoli continentali consecutivi.

La gara di oggi ha visto la Tormena superare brillantemente tutte le fasi eliminatore. Nella finale ha imposto fin da subito il ritmo. Le resistono solo per un giro le due atlete tedesche. Poi il vantaggio dilaga e la nuova/vecchia campionessa del mondo chiude in 2’02”92 lasciandosi alle spalle Lia Schrievers (a 2”03), Marion Fromberger (a 2”20) e la danese Line Mygdam (a 9″66).