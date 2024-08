A circa tre settimane dal precedente round di Most in Repubblica Ceca, il Kawasaki Puccetti Racing torna in pista per disputare il settimo round del WorldSBK e del WorldSSP che si disputeranno all’Autodromo do Algarve di Portimao in Portogallo.

Nelle gare precedenti Tito Rabat ha conquistato la zona punti in Superbike, mentre in Supersport Can Oncu ha dovuto affrontare alcune difficoltà, ma ha concluso in top ten ed ha raccolto punti per la classifica.

In Portogallo il pilota spagnolo è chiamato a confermare l’acquisita competitività della sua Ninja ZX-10RR KRT Factory Replica, mentre il giovane turco vuole tornare a lottare per il podio.

Considerando le alte temperature della stagione, prove e gare si disputeranno nel tardo pomeriggio ed in prima serata.

L’autodromo Internacional do Algarve è situato a pochi chilometri da Portimao nel sud del Portogallo. Venne inaugurato nel 2008, proprio in occasione delle gare del mondiale Superbike e Supersport. La sua pista, fatta di saliscendi e con curve che richiedono staccate mozzafiato, ha una lunghezza di 4.592 metri, con 15 curve delle quali 9 a destra e 6 a sinistra. La pole position è a sinistra.

Questa la programmazione delle prove e delle gare portoghesi sulle televisioni italiane:

Sky Sport e Now

Venerdì 9 agosto

Ore 15,15: WorldSBK FP1

Ore 17,55: WorldSSP Superpole

Ore 19,00: WorldSBK FP2

Sabato 10 agosto

Ore 15.45: WorldSBK Superpole

Ore 17,30: WorldSSP Gara1

Ore 19,00: WorldSBK Gara1 (in diretta anche su TV8)

Domenica 11 agosto

Ore 15,45: WorldSBK Superpole Race (in differita ore 18.00 su TV8)

Ore 17,30: WorldSSP Gara1

Ore 19,00: WorldSBK Gara1 (in diretta anche su TV8)

Manuel Puccetti – “ Kawasaki Puccetti Racing a Portimao – Veniamo da un round positivo e siamo motivati e determinati a proseguire su questa strada anche a Portimao. Iniziamo la seconda parte del campionato e siamo sicuri di poter raccogliere risultati ancora migliori rispetto alla prima.”.

Tito Rabat – “Mi sono allenato molto, ma mi sono anche riposato per arrivare a Portimao nelle migliori condizioni possibili. Su questa pista abbiamo svolto una giornata di prove ad inizio stagione e quindi spero di poter trovare subito un buon set up per la mia Ninja. Lavorerò insieme al mio team anche sull’usura delle gomme sulla distanza, che su questa pista è un fattore molto importante”.

Can Oncu – “Non vedo l’ora di tornare sulla mia Ninja. Mi sono impegnato molto in Turchia per prepararmi a questo appuntamento e posso dire di essere pronto. Sono molto contento di tornare a lavorare con la mia squadra e tutti insieme vogliamo ottenere dei buoni risultati e vogliamo tornare a lottare per il podio. Darò il massimo per conquistare i migliori risultati possibili non solo per me, ma per la Kawasaki e per tutti i ragazzi del Team di Manuel Puccetti con i quali mi trovo sempre molto bene”.