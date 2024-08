L’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team a caccia di gloria a Portimao

L’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team è pronto a tornare in azione questo fine settimana, per il settimo appuntamento del campionato WorldSSP 2024. Il palcoscenico di questo nuovo appuntamento sarà lo splendido tracciato di Portimao, divenuto anno dopo anno una delle tappe più attese del calendario.

Valentin Debise arriva in Portogallo forte dei progressi compiuti negli ultimi round, confermati dallo splendido secondo posto ottenuto in Gara 1 a Most. Il pilota francese si sta dimostrando uno dei protagonisti della categoria, e punta a ribadire tale ruolo anche tra i saliscendi portoghesi, dove l’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team può vantare ben quattro vittorie tra il 2019 ed il 2021.

La grande novità di questo round è rappresentata dal programma decisamente rivisto, con la Supersport che scenderà in pista per le proprie due gare nel tardo pomeriggio. Il fine settimana prenderà il via nel primo pomeriggio di venerdì con l’unico turno di prove libere a disposizione, mentre nel tardo pomeriggio sarà già tempo di Superpole. Sabato e domenica andranno in scena Gara 1 e Gara 2, entrambe alle 17.30 CET. La Superpole e le due gare saranno visibili live su Sky Sport MotoGP, canale 208 della piattaforma.

ORARI DEL WEEKEND (CET) – SUPERSPORT

Venerdì

13.20 – 14.00 FP

17.55 – 18.35 Superpole

Sabato

12.40 – 12.50 Warm Up

17.30 – Gara 1 (17 giri)

Domenica

12.40 – 12.50 Warm Up

17.30 – Gara 2 (17 giri)

Valentin Debise

“Portimao è una pista che mi è sempre piaciuta, e credo possa rappresentare un’altra occasione per raggiungere ottimo risultati, anche tenendo conto del palmares del team in questo tracciato. Sono pronto e carico: veniamo da round molto positivi e siamo in crescita, quindi possiamo e dobbiamo puntare in alto”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Dopo gli ottimi risultati degli ultimi round non possiamo che essere motivati in vista di Portimao, un tracciato che spesso ci ha portato fortuna. Crediamo di poter essere ad un buon livello già dalla FP, per poi ottenere una buona casella di partenza per Gara 1. L’obiettivo a lungo a termine è mantenere la quarta posizione in classifica generale, sognando magari la terza, e tutto passa dall’ottenere risultati positivi anche a Portimao”.