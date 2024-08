22.08.2024 – Dopo la pausa estiva, Aldo Festante ritrova il volante della Porsche 911 GT3 Cup #7 del Team Dinamic Motorsport per il penultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup 2024 in programma il prossimo weekend sul circuito di Zandvoort (NL).

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Da una parte i 4.259 chilometri della pista, costruita nel 1939 e diventata nel corso degli anni un vero e proprio tempio della velocità. Dall’altra la passione senza pari dei tifosi olandesi che arriveranno in massa per seguire il Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2024.

Il tracciato si caratterizza per le sopraelevate, per la larghezza ridotta tipica delle piste più datate e per la vicinanza alla spiaggia che porta sabbia nell’aria, particolare da non sottovalutare. Lo sviluppo è molto guidato. Il primo settore si apre con la Tarzanbocht e con la successione di Gerlachbocht e Hugenholtzbocht, per poi aumentare il ritmo fino alla curva 7. Il tratto centrale è più scorrevole con Mastersbocht e Curva 9 che consentono di lasciare scorrere la vettura. Il tratto finale si apre con la stretta e lenta successione di Curve 11 e 12, per poi affrontare l’ampia Arie Luyendyk Bocht che riporta sul rettifilo dei box.

Il programma inizierà venerdì con le prove libere alle 14:00, mentre le qualifiche saranno sabato alle 13:00. La gara scatterà alle 11:55 di domenica per una lunghezza di 17 giri. In Italia sarà trasmessa da SKY Sport nell’ambito del palinsesto di copertura del Gran Premio di Formula 1.

Aldo Festante:

“Abbiamo avuto un po’ di tempo per ricaricare le batterie dopo una prima parte di stagione intensa. Zandvoort è una pista molto tecnica e allo stesso tempo affascinante. Sappiamo tutti dell’atmosfera magica che ci aspetta questo weekend, con tutti i fan pronti a tifare con grande trasporto. Siamo pronti a dare spettacolo per tutti loro”.