Il Ducati Lenovo Team ha disputato quest’oggi la dodicesima sprint race della stagione 2024 al MotorLand Aragón in Spagna. Enea Bastianini ha chiuso al settimo posto, in rimonta dalla quinta fila, mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre la nona posizione, dopo il terzo posto conquistato in qualifica.

Bastianini è partito bene dalla quattordicesima casella, risalendo fino all’undicesima posizione nelle prime curve per poi ritrovarsi nuovamente al limite della top 15. Giro dopo giro, Enea è riuscito a trovare il giusto passo in sella alla sua Ducati, rientrando tra i primi dieci per poi sorpassare in un colpo solo Quartararo ed il compagno di squadra Bagnaia a quattro giri dal termine, risultando nel finale tra i più veloci in pista.

La gara di Bagnaia ha preso una piega difficile già dal via: il campione del mondo in carica è stato costretto a scegliere una traiettoria diversa alla partenza per evitare la parte di pista ancora sporca a causa della pioggia scesa durante la notte (essendo fuori dalla linea ideale e quindi non utilizzata dai piloti nel corso delle sessioni), perdendo diverse posizioni. Pecco è stato bravo a recuperare fino al quarto posto nei primi giri, ma la mancanza di feeling con la gomma anteriore lo ha portato ad alcuni errori, costringendolo ad una gara in difesa fino alla bandiera a scacchi.

La gara domenicale del al MotorLand di Aragón andrà in scena domani dalle 14:00 ora locale e si disputerà sulla distanza di 23 giri.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 7º ad Aragón

“È stata una giornata complessa perché in mattinata non avevo feeling, soprattutto all’anteriore, mentre sul posteriore il grip era incredibile. La situazione era abbastanza critica: abbiamo cercato di cambiare un po’ il set-up della moto, ho provato anche a cambiare stile di guida, ma non è bastato. In gara è stato più semplice perché le condizioni della pista sono migliorate ed abbiamo trovato una soluzione che mi aiutato un pochino; sono stato in grado di recuperare diverse posizioni e chiudere al settimo posto, che non ci rende felici, ma viste come si erano messe le cose ce lo facciamo andare bene. Se non dovesse piovere questa notte, la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente domani”.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 9º

“Quello che è successo ieri mattina si è ripresentato anche questo pomeriggio, e purtroppo c’era poco che potessimo fare come squadra. Sono cose che capitano, ed era da tanto che non accadeva a noi. La partenza è stata difficile ma dopo la pioggia di ieri, le condizioni in quel punto erano quelle che erano. Dopo la partenza, sono riuscito a non perdere troppo terreno, ma una volta arrivato alla curva cinque ho capito subito che c’era qualcosa che non funzionava, e da lì la situazione è andata solamente peggiorando. È stata una gara davvero tosta perché faticavo in ingresso ed in percorrenza e giravo davvero piano. Credo che, realisticamente avrei potuto lottare con Martín, mentre Marc (Márquez) sembra riuscire a far la differenza sugli altri, soprattutto in tre punti. Cercheremo di capire cosa fare per domani e speriamo che le cose vadano in maniera diversa”.