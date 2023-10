Milan Lazio 2-0

Sesta vittoria stagionale per il Milan che mantiene la vetta della classifica di Serie A (in coabitazione con i cugini dell’Inter) superando al Meazza di Milano la Lazio di Maurizio Sarri. Con un secondo tempo di grande spessore, la squadra di Stefano Pioli ha rimarcato gerarchie nei confronti dei capitolini, che hanno iniziato molto male la stagione con soli 7 punti in altrettante giornate con 7 gol fatti e ben 10 subiti. L’equilibrio, dunque, è durato solo un tempo a San Siro, perché nei secondi 45’ è salito in cattedra un Leao praticamente imprendibile per la difesa biancoceleste.

Il nazionale portoghese ha letteralmente portato a spasso la difesa della Lazio in diverse occasioni, diventando letale prima al 60’, quando ha servito un assist perfetto per Pulisic, poi all’88’, quando con un’azione analoga ha invitato Okafor a mettere dentro la più semplice delle marcature. Insomma, dopo aver archiviato la delusione del derby, sembra che il ‘Diavolo’ abbia ripreso a correre. “Non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo vinto una partita difficile con ampio merito”, ha dichiarato il tecnico del Milan al termine della sesta affermazione stagionale.