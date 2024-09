Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno chiuso al secondo posto la tredicesima sprint race della stagione, andata in scena al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’. Enea Bastianini è transitato alla bandiera a scacchi in quarta posizione, dopo aver lottato per il gradino più basso del podio nel finale della corsa.

Dopo aver conquistato la pole position e riscritto il record sul giro per la pista di Misano grazie al crono di 1:30.304 nel Q2, Bagnaia non è riuscito a mantenere la prima posizione al via, pur rimanendo a stretto contatto dal leader Martín. Nel finale della corsa, Bagnaia non è stato in grado di tenere il passo del rivale a causa di un calo di aderenza all’anteriore, perdendo terreno ma comunque difendendo bene la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi.

Bastianini è stato autore di un’ottima partenza dalla terza fila dello schieramento, transitando in quinta posizione alla prima curva. Dopo aver faticato nei primi passaggi a sorpassare Binder, Enea ha poi sfruttato, con pista libera, l’ottimo passo di gara, riavvicinandosi giro dopo giro al gruppo di testa. Nel finale, il pilota #23 ha provato il sorpasso ai danni di Morbidelli alla curva otto, finendo fuori traiettoria e perdendo così la possibilità di terminare la corsa sul podio.

La gara domenicale del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini avrà inizio domani alle 14:00 ora locale e si disputerà sulla distanza di 27 giri.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º sul circuito di Misano

“Ho provato a rimanere in lotta per il successo ma dal quarto giro in avanti ho iniziato ad avere poco grip all’anteriore, e nel finale ancora meno. Ho quasi perso l’anteriore alla curva 13 e poi alla Misano 1, e da lì ho deciso di pensare a portare a casa il risultato, anche alla luce del margine che avevo su Franco (Morbidelli). È un peccato perché questa situazione si è creata alla partenza, perché non sono riuscito ad avere lo spunto migliore. Abbiamo comunque dato il massimo e dopo Aragón era importante fare una buona gara. Abbiamo perso tre punti, ma la gara più importante è domani”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 4º

“È stata una gara abbastanza buona. La qualifica purtroppo non è andata nel migliore dei modi in quanto non mi sono trovato totalmente a mio agio con l’anteriore, soffrendo un po’ soprattutto con la seconda gomma. Negli ultimi giri di gara ero molto competitivo e sono riuscito a tornare sul gruppo di testa, ma purtroppo non ho avuto il tempo di studiare e pianificare una manovra su Franco (Morbidelli), e questo non mi ha permesso di capire dove fossero i suoi punti deboli. Ci ho provato comunque alla ‘Quercia’ ma sono andato lungo. Speriamo che le cose vadano meglio domani”.